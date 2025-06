De Nederlandse topatleet Ramsey Angela heeft de hoofdrol gespeeld in een bijzondere video van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De 25-jarige sprinter is openlijk queer en hoopt een voorbeeld te zijn voor anderen.

Angela is een specialist op de 400 meter en haalde met name successen in de estafette. In 2021 pakte hij de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Tokio. Samen met Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard (de vriend van Lieke Klaver) en Tony van Diepen sprintten ze in de 400 meter estafette naar eremetaal.

Queer atleet

Met Pride-festiviteiten voor de boeg, besloot het IOC een speciale video met de 25-jarige Angela te maken. "Mijn naam is Ramsey Angela en ik ben er trots op een openlijk queer atleet te zijn. Deel uitmaken van deze gemeenschap betekent voor mij weten dat mijn geaardheid mijn vaardigheden of mijn potentieel in de sport op geen enkele manier beperkt wordt", opent hij de video. Op de achtergrond zijn er beelden te zien van de finale in Tokio.

"Wanneer we delen wie we zijn, helpen we barrières af te breken en laten we zien dat iedereen een plek verdient, op het veld, in de sportschool, of waar dan ook waar je kunt stralen. Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om jezelf te omarmen, zeker niet in competitieve omgevingen. Maar geloof me: jouw identiteit is je kracht."

Angele hoopt een voorbeeldfunctie te kunnen zijn voor andere atleten. "Dus ik hoop dat ik door mijn verhaal te delen, anderen kan helpen zich zelfverzekerd en welkom te voelen, waar ze zich ook bevinden op hun eigen pad." Het zorgt voor veel reacties op Instagram, waaronder collega-atlete Femke Bol, die een hartje achterlaat.

'Zo is het gegaan'

De atleet spreekt niet over één specifiek moment waarop hij uit de kast is gekomen. "Het ging een beetje vanzelf. Ik praat vaak voordat ik nadenk. Het is wel een aantal keer gebeurt dat ik het met een aantal vrienden had over een jongen en dat ik zei: ‘ja, ik vind die jongen best wel knap’", vertelde hij aan ESPN. "Mijn vrienden reageerden een beetje verbaasd en vroegen of ik ook op jongens val en toen zei ik gewoon ja. Zo is het een beetje gegaan."