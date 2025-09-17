De gouden missie voor Femke Bol op de WK atletiek verloopt vooralsnog perfect. De Nederlandse topatlete wil haar titel op de 400 meter horden prolongeren en lijkt daar tot nog toe hard naar op weg. Haar generale repetitie verliep woensdag uitstekend, waardoor ze een plek in de finale van vrijdag verdiende.

Bol is de absolute topfavoriet voor het goud op de 400 meter horden. Ze won in 2023 al het wereldkampioenschap op deze afstand en is dit seizoen ook onverslaanbaar. Tel daar de afwezigheid van grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone bij op en alles en iedereen houdt al rekening met een nieuwe gouden plak voor Bol. De Amerikaanse kiest dit WK voor de 'gewone' 400 meter en is daar de topfavoriete.

IJzersterke halve finale Femke Bol

Een ultieme kans op nieuw WK-goud voor Bol dus, Daar moest de topatlete eerst de halve finale voor doorkomen. Dat lukte woensdagmiddag zoals verwacht. Op het laatste rechte stuk nam ze veel afstand van de rest en snelde ze naar de eerste tijd in haar halve finale. Met een tijd van 52.31 is Bol klaar voor de finale.

Finale op vrijdag

Nu gaat de blik op aanstaande vrijdag. Om exact 14.27 uur loopt Bol dan de finale voor het goud. Mocht ze winnen, dan komt ze in een bijzonder rijtje. Ze zou dan de tweede atlete ooit worden die de titel op de 400 meter horden prolongeert. Dat lukte eerder alleen Zuana Hejnova in 2013 en 2015.

Femke Bol heeft zilver al binnen

Bol heeft haar eerste medaille overigens al binnen. Ze boekte een fraai succes op de 4x400 meter gemengd. Achter de ongenaakbare Amerikanen eindigde Nederalnd keurig als tweede. Naast Bol liepen ook Lieke Klaver, Eugene Omalla en Jonas Phijffers.

De 25-jarige Bol is al jarenlang een van de beste atletes ter wereld. Op de vorige WK won ze twee gouden plakken, vorig jaar greep ze goud, zilver en brons op de Olympische Winterspelen. Op de 400 meter horden eindigde ze tot haar eigen teleurstelling net als in 2021 als derde, ver achter McLaughlin-Levrone en Anna Cockrell.