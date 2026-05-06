Femke Broeders-Bol is al enkele maanden niet meer te vinden bij officiële wedstrijden. De Nederlandse topatlete wil eerst weer helemaal fit zijn na een vervelende blessure, voordat ze weer om de prijzen gaat rennen. Dat moment lijkt nu steeds dichter bij te komen, want ze geeft een hoopvolle update.

Zowel de WK indoor atletiek in Polen, als de WK estafette in Botswana kwam te vroeg voor Femke Broeders-Bol. De atlete herstelde eerst van een vervelende peesblessure en koos er vervolgens voor om zich volledig te richten op haar nieuwe afstand: de 800 meter. Daar paste een estafettewedstrijd niet bij. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat we Broeders-Bol weer snel kunnen zien schitteren op de sintelbaan.

Trainingskamp

In het kader van een immens populaire trend onder jongeren deelt de 26-jarige Broeders-Bol een reeks foto's uit april. En die bracht ze door in het heerlijke Zuid-Afrika. Daar heeft ze goed genoten van alle mooie natuur, het eten en uiteraard het Afrikaanse zonnetje. Maar dat was niet de voornaamste reden waarom de atlete uit Amersfoort naar het zuiden trok.

Broeders-Bol was immers in het Zuid-Afrikaanse stadje Potchefstroom, waar veel internationale topatleten jaarlijks naartoe gaan. Voor haar stond er een trainingskamp op het programma met veel buitenlandse collega's. En aan de beelden te zien gaat het behoorlijk goed met de topatlete. Zo kan ze het uiterste uit zichzelf halen bij diverse krachtoefeningen. Maar ook haar specialiteit, het hardlopen, gaat haar gelukkig weer goed af.

Rentree aanstaande

"Ik begon het kamp op de lactaatdrempel", licht de Amersfoortse toe over haar ontwikkeling. Dat is een snelheid die atleten voor langere tijd kunnen lopen, zonder dat het de maximale snelheid is. "Het kamp geëindigd op spikes." Daarmee lijkt ze te verwijzen naar het feit dat ze eindelijk weer haar wedstrijdschoenen aan heeft kunnen doen. Broeders-Bol lijkt daarmee aan te geven dat haar rentree op de baan weer aanstaande is.

Wanneer we Broeders-Bol weer precies mogen terugverwachten op de atletiekbaan, is nog onduidelijk, maar het lijkt er bijna aan te komen. Dan zal ze zich weer met volle focus toeleggen op de 800 meter. Overigens is ook een terugkeer op de estafette zeker niet uitgesloten. "Als ze beschikbaar is, zal ze waarschijnlijk de 4x400 willen lopen", vertelde teamgenoot Lieke Klaver daar eerder over. Alle seinen staan voor Broeders-Bol dus weer bijna op groen.

