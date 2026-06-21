Er staat dit weekend iets bijzonders te gebeuren in de Nederlandse sportwereld. Topatlete Femke Broeders-Bol is in Nederland voor de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Daar hoopt ze na haar geruchtmakende overstap voor het eerst binnen de Nederlandse landsgrenzen te laten zien wat ze kan.

Broeders-Bol kennen we natuurlijk al jarenlang als hét Nederlandse boegbeeld van de 4x400 meter estafette en de 400 meter horden. Die laatste afstand heeft ze echter vaarwel gezegd. Na meerdere wereldtitels, olympische medailles en tig andere prijzen gooide ze vorig jaar het roer op.

Opmerkelijke overstap van Femke Broeders-Bol

In het najaar deelde Broeders-Bol, eerder dit jaar getrouwd met de Belgische atleet Ben Broeders, het grote nieuws dat ze de overstap naar de 800 meter maakte. Die afstand liep ze jarenlang niet, maar ze hoopt ook op de dubbele afstand - zonder horden - tot de wereldtop te behoren. In februari won ze haar eerste indoorwedstrijd, maar vervolgens kampte ze met de nodige kwaaltjes.

Geweldig debuut van Broeders-Bol

Afgelopen week imponeerde de Nederlandse bij haar outdoordebuut op de 800 meter. In het Tsjechische Ostrava ging ze lang mee met wereldtopper Audrey Werro. De Zwitserse won in een razendsnelle tijd, maar Bol hield 600 meter lang gelijke tred en rende een tijd die in Nederland alleen door Ellen van Langen en Sifan Hassan werd gelopen.

Haar coach Laurent Meuwly was dan ook geïmponeerd door Broeders-Bol. "Het is echt nog nooit vertoond dat een atlete op haar eerste serieuze 800 meter zo'n snelle eerste ronde liep", vertelde hij enkele dagen geleden aan De Telegraaf.

Andere Nederlanders aan de start

Het schept een hoop verwachtingen voor zondagmiddag. Dat hootp Broeders-Bol wederom indruk te maken, maar dan in haar eigen Nederland. Het atletiekicoon is een van de boegbeelden op de startlijst van de FBK-Games. Zij hoopt op de 800 meter voor eigen publiek te schitteren. Haar race begint om 16:17 uur. Andere grote Nederlandse namen zijn Lieke Klaver (400 meter), Nadine Visser (100 meter horden), Jessica Schilder (kogelstoten) en Niels Laros (800 meter).

De FBK-Games zijn vernoemd naar Fanny Blankers-Koen, de topatlete die namens Nederland vooral in de jaren '40 grootse successen boekte. Op de Spelen van 1948 in Londen won ze maar liefst vier gouden medailles.

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