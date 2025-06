Lieke Klaver werkt naast haar atletiekcarrière ook op een andere manier aan haar toekomst. De topatlete studeert dit jaar af. Ze rondt een studie Sportkunde af. Met het drukke leven van een topsporter is dat niet makkelijk.

Het is het belangrijkste ritueel om gefocust te blijven voor de 400 meterspecialiste: plannen. "We zijn overal in de wereld. We gaan van hot naar her. Dat moet gewoon gepland worden. Anders hou je het echt niet vol."

Topatlete Lieke Klaver laat onbegrijpelijk moment achter zich, aardbei steelt de show Lieke Klaver heeft de bittere nasmaak die ze overhield aan de FBK Games in eigen land goed kunnen wegspoelen. De Nederlandse topatlete vloog meteen na de mislukte 200 meter in Hengelo naar Noorwegen en liet zich daar donderdagavond weer positief zien.

Afstuderen

Het plannen heeft ze ook nodig tijdens haar studie. Tussen het rennen van Diamond League-wedstrijden, EK's en WK's over de hele wereld duikt ze immers ook de studieboeken in. Na een mislukte studie Bouwkunde, besloot ze Sportkunde te studeren op Papendal. Met succes.

"Ik studeer dit jaar af. Om iets anders naast je trainingen te hebben dat je af kan vinken, waar je ook een fulfilling gevoel van krijgt, vind ik belangrijk. Dat hoort wel echt bij mij als atleet."

Wanhopige Lieke Klaver beleeft 'vreselijk' moment: 'Dit slaat nergens op, ik snap 'm echt even niet' Lieke Klaver moest uit haar comfortzone lopen tijdens de FBK Games en dat was ook terug te zien. De Nederlandse topatlete is Europees indoorkampioene op de 400 meter, maar in Hengelo moest ze de 200 meter sprint lopen. Daar kwam ze niet in de buurt van het podium. Ze verbaasde zich over haar slechte race.

Rust pakken

Afgelopen week schitterde Klaver alweer in Oslo, Noorwegen. Op 'haar' 400 meter liep ze tijdens de Diamond League een tijd van 50,64. Ze eindigde als vijfde, maar verbeterde haar tijd ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk. Daarnaast is het een stap in de goede richting na een teleurstellend resultaat op de 200 meter bij de FBK Games in eigen land.

"Het systeempje rust kende ik niet echt", vervolgt de 26-jarige atlete. "Dus ik heb dat eerst heel erg geleerd door noodzakelijk gewoon op de bank te liggen. Zo van: 'En nou stilzitten'. En nu probeer ik dat gewoon wat meer preventief, dat ik soms even op de bank zit maar daarna weer even verder ga. Ik kan veel beter naar mijn lichaam luisteren."

Dit is topatlete Lieke Klaver: Europees kampioene, voormalig mooiste sportvrouw van Nederland en relatie met collega De 26-jarige Lieke Klaver is een absolute topatlete. Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde ze het hoogtepunt van haar carrière door goud te pakken met de gemengde estafetteploeg, maar ook kreeg ze een klap toen haar individuele afstand uitdraaide uit op een deceptie. Buiten de baan viel ze al eens in de prijzen: Klaver werd in 2024 uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Ze heeft al jaren een relatie met een collega-atleet.

'Doe wat je moet doen'

Oververmoeidheid ligt altijd op de loer voor atleten. Vandaar dat Klavers teamgenote Femke Bol vorig jaar een noodzakelijke pauze inlaste en alleen de grootste wedstrijden rende.

"Mijn grootste les komt voort uit de keren dat ik geblesseerd ben geweest of oververmoeid geraakt werd. Daarvan heb ik zelf heel veel geleerd. Maar aan de andere kant heeft mijn vader altijd gezegd: Doe eerst wat je moet doen, en daarna kun je leuke dingen doen. Dat heeft mij als kind ook altijd wel geholpen. Daardoor kon ik op een supermakkelijke manier prioriteiten stellen."