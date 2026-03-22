Topatlete Lieke Klaver voelde zich eigenlijk niet helemaal senang bij de WK indooratletiek in Polen, toch hield ze een bronzen medaille over aan de 400 meter van zaterdag. Vervolgens stroomden de felicitaties binnen bij de populaire sporter.

Klaver klaagde vrijdag in een voorronde dat ze "een pepertje in haar reet" nodig had, want ze kon nog niet al haar energie kwijt op de atletiekbaan in Polen. Ook vond ze het nieuwe systeem op haar geliefde 400 meter helemaal niks. De finale werd afgewerkt in twee sessies, zodat de winnaar van de eerste heat moest afwachten wat zijn tijd uiteindelijk waard is.

Champagne

Op Instagram deelt Klaver de reacties en gelukswensen die ze ontving na haar bronzen race. Onder meer bondscoach Laurent Meuwly en De Atletiekunie wijdden bewonderende posts aan haar prestatie.

Ook laat ze via beelden van de Atletiekunie zien hoe ze werd ontvangen in haar hotel. Daar stonden andere leden van TeamNL al klaar met flessen drank. Klaver peutert de kurk uit een van de flessen en laat de boel stromen. De felicitaties volgen elkaar snel op en er klinkt enthousiast gefluit en geklap. "Oh my goodness", brengt Klaver uit.

Hotseat

In de finale over twee races zette de regerend Europees kampioene een tijd neer van 51,02 seconden en die bleek uiteindelijk goed voor een medaille. Klaver nam met zichtbare tegenzin plaats in de hotseat na haar deel van de finale, waarin ze tweede werd achter de Poolse Natalia Bukowiecka, die 50,83 noteerde.

In de tweede finalerace was Lurdes Gloria Manuel uit Tsjechië de snelste met 50,76. De favoriete Noorse Henriette Jaeger verstapte zich en was langzamer dan Klaver, evenals de twee andere loopsters in die race.

Niet goed

Klaver was blij met haar bronzen medaille op de 400 meter bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun, maar de nieuwe opzet met twee finales verafschuwde ze. "Medaille of niet, ik heb steeds duidelijk gemaakt dat ik dit systeem niet goed vind", zei ze na afloop van de curieuze finale.

"Er ging veel door me heen, maar mijn eerste gedachte was dat een medaille verkeken was. In die hot seat probeerde ik nergens aan te denken en ik zocht mijn vader en broer op de tribune om mezelf rustig te krijgen. Dat hielp niet echt, want zij waren alleen maar aan het bewegen en stressen." Acht minuten duurde de martelgang op een groen zitkussen.