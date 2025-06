De Nederlandse atletiekploeg verschijnt eind juni in bijna maximale sterkte aan de start van het EK voor landenteams in Madrid. Met Femke Bol, Lieke Klaver en Jessica Schilder is het merendeel van de Nederlandse toppers van de partij. Eén grote naam schittert echter door afwezigheid.

Bol is zoals verwacht dé blikvanger van Oranje. De wereldkampioene op de 400 meter horden loopt in Madrid niet haar specialiteit, maar de 400 meter vlak. Daar is ze overigens ook geen onbekende: met 49,17 seconden is de 25-jarige Bol houdster van het wereldrecord indoor op die afstand.

Haar vorm is op dit moment ijzersterk. Afgelopen weekend won ze in Stockholm nog de 400 meter horden tijdens de Diamond League, in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden. Het was alweer haar 26e opeenvolgende overwinning op dat nummer in de prestigieuze reeks.

Sterkst mogelijke ploeg

Klaver, Europees indoorkampioene op de 400 meter, komt in Madrid uit op de 200 meter. Ook zij is al weken in goede vorm en vormt samen met Bol het vaste gezicht van de Nederlandse estafetteploegen. De verwachting is dat Klaver met haar snelheid en ervaring ook op deze kortere afstand belangrijk kan zijn voor de teamscore. In de aanloop naar het EK liet ze op meerdere internationale meetings sterke races zien, waarmee ze zich nadrukkelijk in de kijker liep bij de Europese concurrentie.

Naast Bol en Klaver bestaat de selectie uit een indrukwekkende rij namen. Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder is erbij, net als Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Samuel Chapple (800 meter), Nadine Visser (100 meter horden), Jorinde van Klinken (discuswerpen) en Niels Laros (5000 meter). Jonas Phijffers loopt de 400 meter naast Bol, Xavi Mo-Ajok vormt met Klaver het duo op de 200 meter. Op de 100 meter zijn Minke Bisschops en Elvis Afrifa aangewezen.

Sterkhouder ontbreekt

Opvallend is dat één van Nederlands grootste atletieknamen ontbreekt op de startlijst: Sifan Hassan. Ze is wel fit, maar kiest ervoor om zich op een andere manier voor te bereiden op het drukke zomerseizoen. Momenteel verblijft ze op hoogte in Park City, in de Verenigde Staten, waar ze in alle rust traint richting haar volgende doelen. De Atletiekunie laat weten dat haar afwezigheid past binnen haar persoonlijke planning en dat er nauw overleg is geweest over haar keuze.

EK voor landenteams

Nederland strijdt op het EK in de hoogste divisie, de First League, tegen vijftien andere Europese toplanden. De tegenstand is pittig: onder meer titelverdediger Italië, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje maken deel uit van het deelnemersveld. Het toernooi kent zeventien individuele onderdelen en drie estafettes: de 4x100 meter voor mannen en vrouwen, en de gemengde 4x400 meter.

In tegenstelling tot veel andere atletiektoernooien draait het bij deze EK niet om individuele medailles, maar om teamresultaat. Per onderdeel worden punten verdeeld op basis van klassering. Na drie dagen wordt de balans opgemaakt: de drie laagst geklasseerde landen degraderen naar de tweede divisie. Voor Nederland is het doel helder: meedoen om het podium. In 2023 eindigde TeamNL als zesde.