Topatlete Lieke Klaver heeft een drukke maand achter de rug. Ze blikt in een post op Instagram terug op augustus 'vol liefde', maar de afgelopen periode heeft ook een keerzijde.

Klaver heeft met een hele reeks foto's haar afgelopen maand samengevat. Er gebeurde veel in augustus, zo vierde ze haar verjaardag, liep ze in de Diamond League en genoot ze met familie en vrienden met de zon.

Maar dat alles had ook een keerzijde. Klaver moest namelijk veel reizen. "Augustus was vreselijk voor mijn ecologische voetafdruk", grapt ze. Ze liep onder andere de 400 meter in Polen en Zwitserland in de Diamond League.

Maar ze was ook in Nederland te vinden. Ze streed in Hengelo met Femke Bol om het goud op de 200 meter. Klaver werd Nederlands kampioene in een tijd van 22,82 seconden.

Feestje

Dat was een feestje waard natuurlijk. Maar de atlete had meer te vieren. Op 20 augustus werd ze namelijk 27 jaar oud. Op die speciale dag ontving ze een opvallende felicitatie, namelijk een verjaardgaskaart met een lachwekkende foto.

Klaver werd bij de Diamond League in Parijs gefotografeerd terwijl ze zichzelf een klap in haar gezicht geeft. Die foto vonden haar vrienden wel geschikt voor de kaart. Volgers kunnen het ook wel waarderen. "Ik kan niet stoppen met lachen", reageert iemand op de foto van de kaart (op slide 8).

WK atletiek

Voor Klaver kan de blik na deze drukke maand op de WK atletiek in Tokio. Daar strijden de topatleten van zaterdag 13 september tot en met zondag 22 september om de wereldtitels. Het lijkt erop dat het voor Klaver een hele klus zal worden om daar de finale te halen, want alleen de beste acht atletes doen daaraan mee.