Lieke Klaver heeft bij de finale van de Diamond League in Zürich niet kunnen verrassen op de 400 meter. De Nederlandse ging lange tijd goed mee, maar kon het niet volhouden op de laatste meters. Klaver eindigde uiteindelijk als zevende.

Klaver wist op voorhand al dat het een enorm zware opgave zou worden om mee te strijden om de winst, want ze was van de acht finalistes de enige die dit jaar in de buitenlucht nog geen enkele keer onder de 50 seconden had gelopen. Ook is het alweer even geleden dat Klaver als winnares over de streep kwam in de Diamond League, want haar enige zege in de prestigieuze competitie dateert alweer uit 2020.

De Nederlandse begon in baan 2 en vanaf die plek is het vaak moeilijk om de race goed in te delen. Klaver begon erg sterk aan de race, maar op het laatste rechte stuk was de tank volledig leeg. Ze werd aan alle kanten voorbijgelopen en eindigde uiteindelijk als zevende in een tijd van 50,23 seconden.

Nieuwe winnares

Ver voor Klaver kwam Salwa Eid-Naser uit Bahrein als eerste over de streep. Ze won in een tijd van 48,70 seconden en liep daarmee de snelste tijd ooit in Zürich. De Bahreinse onttroonde olympisch kampioene Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek, die de afgelopen drie jaar de eindzege in de Diamond League had gepakt. Paulino moest met een tijd van 49,23 genoegen nemen met de tweede plek. Henriette Jaeger uit Noorwegen eindigde als derde in 49,49.

Geen jackpot voor Klaver

Klaver gaat niet helemaal met lege handen naar huis, want ze krijgt 1.000 dollar voor haar zevende plek, dat is omgerekend ongeveer 860 euro. Die opbrengst verbleekt bij het bedrag dat winnares Eid-Naser krijgt, want de Bahreinse atlete verdient liefst 30.000 dollar (ruim 25.000 euro).

WK atletiek

Voor Klaver kan de blik nu op de WK atletiek in Tokio. Daar strijden de topatleten van zaterdag 13 september tot en met zondag 22 september om de wereldtitels. Het lijkt erop dat het voor Klaver een hele klus zal worden om daar de finale te halen, want alleen de beste acht atletes doen daaraan mee.

De concurrentie zal in Japan nog een stuk groter zijn, want dan doet ook Sydney McLaughlin-Levrone mee op de 400 meter. Zij concurreerde normaal gesproken met Femke Bol op de 400 meter horden, maar de Amerikaanse heeft nu voor het onderdeel zonder obstakels gekozen.