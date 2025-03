Lieke Klaver en vriend Terrence Agard keren terug op romantische en prachtige plek

Atletiekkoppel Lieke Klaver en Terrence Agard heeft een verre reis afgelegd. De twee zijn nu weer terug op een warme en prachtige plek, die ze in januari ook al bezochten. Ze genieten van een romantisch tafereel.

De twee atleten zijn weer in Zuid-Afrika. Daar trainden ze begin dit jaar al, voordat het atletiekseizoen begon. Toen was Agard niet zo blij met de reis. Ze zaten namelijk op de ochtend van nieuwjaarsdag al in het vliegtuig richting. De 34-jarige specialist op de 400 meter maakte destijds een foto van zichzelf met een flinke zonnebril op.

Die zonnebril heeft hij nu niet nodig in het land. Hoewel het er een stuk warmer is dan in Nederland is het er momenteel bewolkt en regenachtig. Daarom besloten Klaver en Agard zich binnen op te warmen, zo deelde de atleet op Instagram.

Dat ziet er knus en romantisch uit. Er is namelijk een open haard op de locatie waar ze verblijven. Waar dat precies is, is niet bekend. Maar mogelijk zijn ze terug op de plek waar ze begin dit jaar ook vertoefden, om te trainen voor het outdoorseizoen.

Trainen

Het atletiekteam gaat al jaren naar de Zuid-Afrikaanse plaats Stellenbosch. Daar bereiden zij zich vaak in drie weken voor op de begin van het nieuwe seizoen. De eerste evenementen zijn doorgaans in de hal.

Klaver was dit seizoen erg succesvol op de EK indoor in Apeldoorn. Daar veroverde ze twee gouden medailles op de 4x400 meter estafette en gemengde estafette. Bovendien werd Klaver individueel eerste op de 400 meter.

Rust

Daarna besloot ze even rust te nemen. Ze sloeg daarom ook de WK indoor in Nanjing over. "Aan de ene kant wil ik ’m heel graag doen, maar aan de andere kant is het én naar China én drie weken later beginnen we weer met trainen. Op zich heb ik ook alweer zin in het outdoorseizoen", zei ze over haar besluit.

Daarnaast zijn Klaver en Agard ook nog druk met een verhuizing. In de nieuwe woning van het stel moet nog een hoop gebeuren. Dat doen ze tussen hun belangrijke sportmomenten door.

Acht jaar samen

Inmiddels zijn de twee al acht jaar gelukkig samen. Ze vertelden ooit openhartig over hun eerste date. De 26-jarige Klaver vond het destijds best spannend om met een wat oudere man op pad te gaan. "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."