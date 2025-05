Topatlete Lieke Klaver leeft op opvallende gedachte: 'Ik voel me heel fijn bij onzekerheid'

Lieke Klaver beleefde dit jaar haar eerste individuele gouden succes op het EK indoor, door de 400 meter te winnen. Nu het belangrijke buitenseizoen van start is, geeft de topatlete een belangrijk inkijkje in haar mentale voorbereiding op een race. "Ik voel me heel fijn bij onzekerheid."

"Toen ik 14 jaar was, ging ik voor het eerst naar het WK junioren", opent Klaver haar verhaal op een Instagram-post in samenwerking met all4runningstore. "Toen dacht ik wel: wow, it's getting serious now."

Vervolgens richt ze zich op haar mentale voorbereiding. Klaver zegt haar onzekerheid en angst te gebruiken om goed voor de dag te komen. "Ik voel me heel fijn bij onzekerheid, omdat ik daardoor scherper word. Als ik voel dat ik ergens bang voor ben, vind ik bijna dat ik het moet doen van mezelf. Ik zeg ook altijd tegen mezelf - om een beetje het lolletje erin te houden - van: je bent gek. Maar we gaan dit doen. Vaak is dat het moment dat ik het startblok in stap."

Topatlete Lieke Klaver verdient mooi zakcentje na podiumplaats bij eerste buitenrace van 2025 Lieke Klaver liep vrijdag in Doha haar eerste wedstrijd in de buitenlucht dit jaar en ze eindigde direct op het podium. De topatlete werd derde bij het Diamond League-evenement in de Qatarese hoofdstad en daar houdt ze een mooi zakcentje aan over.

Voldoenend gevoel

En dat alles om na een race een 'fulfilling gevoel' te krijgen. "Dat je je best hebt gedaan, dat is gewoon eigenlijk waar ik het voor doe." Ze sluit af met een tip aan de Lieke Klaver van al die jaren geleden én indirect ook aan alle jonge fans die haar video keken. "Doe eerst wat je moet doen, en daarna kan je leuke dingen doen. Dat zou ik nog steeds tegen mijn jongere ik zeggen. En blijf gewoon jezelf. Dat maakt alles zoveel makkelijker."

Glunderende topatlete Lieke Klaver kijkt uit naar 'interessant avontuur' Lieke Klaver heeft haar eerste Diamond League-race van het outdoorseizoen erop zitten en dat leverde haar direct een podiumplaats op. In een winderig Doha eindigde de Nederlandse als derde op de 400 meter. Veel tijd om terug te kijken is er echter niet, want Klaver richt zich alweer op haar volgende 'interessante race', zo schrijft ze op Instagram.

Goede start van het buitenseizoen

Klaver maakte bij de eerste buitenrace van het seizoen indruk met een derde plek bij de Diamond League. In een winderig Doha pakte ze brons op de 400 meter, wat haar 4000 dollar opleverde. Dat is omgerekend een slordige 3500 euro. De 26-jarige Klaver ruilde haar krullen in Qatar in voor stijl haar, maar stelde haar bijna één miljoen fans op Instagram gerust: "Maak je geen zorgen, de krullen zijn vrijdag weer terug."