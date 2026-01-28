Sifan Hassan keert terug op een voor haar zeer bijzondere plek. De Nederlandse topatlete, olympisch kampioen op de marathon, heeft namelijk een deel van haar programma voor 2026 ingevuld. Haar seizoen krijgt met de Londen Marathon extra glans.

Atlete Sifan Hassan (33) zal op 26 april van start gaan in de marathon van Londen. Hassan maakte in 2023 in Londen haar debuut op de marathon. Ondanks dat ze onderweg even moest stoppen vanwege kramp, wist ze haar eerste marathon meteen winnend af te sluiten.

Olympisch kampioen en Nederlands recordhouder

In 2024 werd Hassan in Parijs olympisch kampioen op de marathon. Het was de eerste gouden medaille ooit op dat onderdeel voor Nederland. Hassan is ook de houdster van het nationale record op de marathon: 2.13,44. Dat liep ze in Chicago in 2023.

'Juist daarom verheug ik me erop'

"Dit is waar ik mijn debuut op de marathon heb gemaakt en juist daarom verheug ik me om terug te keren", zegt Hassan in een persbericht. Ze liep de marathon van Londen na haar debuut in 2023 ook nog in 2025, met een derde plaats als resultaat.

Enorme concurrentie

In de 2026-editie van de Londen Marathon krijgt Hassan concurrentie van niet de minste namen. Regerend kampioene Tigst Assefa heeft namelijk ook haar deelname toegezegd, net als regerend wereldkampioene Peres Jepchirchir. Vooral Assefa is iemand om rekening mee te houden. Zij liep zes marathons en finishte nooit buiten de top-twee. Ze heeft ook het wereldrecord op haar naam staan voor alleen vrouwen (2:15,50).

'Eén van mijn meest trotse momenten'

Assefa werd op de Olympische Spelen al eens verslagen door Hassan en Jepchirchir was haar twee keer de baas: tijdens de Londen Marathon van 2024 en in de WK-finale in Tokio vorig jaar. Voor Assefa was haar prestatie vorig jaar in de Engelse hoofdstad 'één van haar meest trotse momenten van haar carrière', zegt ze in het persbericht. "Ik wil dat herhalen en ik weet nu dat ik zal moeten strijden met Jepchirchir en Hassan, twee geweldige kampioenen."