Over de finale van de 5000 meter wordt nog lang nagepraat. Niet vanwege de twee Keniaanse vrouwen en de Italiaanse op het podium, maar vanwege de woede van de Nederlandse Maureen Koster. Zij liep een sterke race, maar werd in de laatste paar rondes meermaals gehinderd en zag zo een mooie klassering in rook opgaan. Na afloop verscheen ze ziedend voor de camera's.

De emoties gierden door het lichaam van Koster, die zich eerder dit toernooi had geplaatst voor de finale op de 5000 meter. Daarin was ze ijzersterk en leek hard op weg naar een sensationele klassering. Totdat het helemaal mis ging na een paar opvallende incidenten.

In tranen bij het interview

Koster verscheen in tranen voor de camera's van de NOS en gaf daar aan dat ze tot twee keer toe 'vet asociaal' werd gehinderd. Als verslaggever Jeroen Stekelenburg de beelden laat zien, ontsteekt ze in woede. "Ik hoef het niet te zien!" De Nederlandse baalde enorm van de acties, want ze voelde zich enorm goed.

"Ik wist dat ik voorin moest zitten met drie rondes tot het einde. Dat voelde goed. Ik wilde wachten tot de versnelling. Toen werd ik eerst gehinderd, lag ik er al half af. En die tweede keer was funest, dan is het klaar. Dan probeer je je te herpakken, maar jezus", bijt ze zichtbaar op haar tong.

Hartstikke boos

De woede wordt hoe langer het interview duurt steeds groter. "Ik ben harstikke boos. Ik ben me echt aan het inhouden. Ik moet niet te veel zeggen, anders krijgen we dat gezeur weer. Ik ben echt zó boos, maar ik wil niet elke keer jankend voor een camera staan."

Top vijf was mogelijk

Toch is de teleurstelling goed te begrijpen. Want wat had er wel niet ingezeten als ze gewoon haar eigen wedstrijd kon lopen? "Ik geloof werkelijk dat ik top zes of top vijf kon halen. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik werd extreem gehinderd en kon er niet van terugkomen. Ik zat nog zo fris in de wedstrijd."

Waarom Koster werd dwarsgezeten, dat weet ze niet. Ze weet wel dat het geen persoonlijke vete was. "Het is gewoon... Ik probeer op iedereen te letten en andere atleten doen dat in iets mindere mate. Die tweede keer was voor mijn gevoel, voordat ik iets verkeerds zeg, vet asociaal."

Steun voor Maureen Koster

De boosheid van Koster is voor atletiek-analist Gregory Sedoc heel goed te begrijpen. Hij steunt de bewoordingen van de topatlete. "Ze wordt letterlijk de baan uitgeduwd. Ik kan me haar woede goed voorstellen."