Wereldster Armand Duplantis steelt de show bij WK indoor, pech voor Nederlandse atleet

Menno Vloon heeft bij het polsstokhoogspringen op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing geen medaille weten te behalen. De 30-jarige Zaankanter eindigde als vierde in een veld van twaalf deelnemers, met een hoogte van 5,80 meter. De Zweed Armand Duplantis schopte het tot 6,15 meter, wat genoeg was voor een eerste plek, maar verre van een nieuw record.

Vloon hoopte opnieuw te verrassen, net zoals hij twee weken geleden op het EK indoor in Apeldoorn deed, waar hij goud veroverde met een sprong van 5,90 meter. Het was zijn eerste medaille op een internationaal kampioenschap. De veertienvoudig Nederlands kampioen overbrugde 5,80 meter bij zijn eerste poging, maar bij de 5,90 meter ging het mis voor de Nederlander; hoewel hij de hoogte haalde, viel de lat naar beneden.

Nederlandse atleet profiteert bij EK indoor optimaal van afwezigheid polsstokfenomeen Menno Vloon is boven zichzelf uitgestegen bij de EK atletiek in Apeldoorn. De 30-jarige Nederlander sprong bij het polsstokhoogspringen over een hoogte van 5,90 meter en pakte daarmee goud. Hij moest die eerste plek overigens wel delen met de Griek Emmanouil Karalis.

Eerste plaats

Duplantis volgde direct daarna en had geen moeite met dezelfde hoogte, al leek hij bij zijn landing niet helemaal tevreden te zijn. Bij de 5,95 meter kwam Vloon niet in de buurt van de lat en sprong er onderdoor. Ook de hoogtes van 6 meter en 6,05 meter waren geen probleem voor de Amerikaanse Zweed, maar bij 6,10 meter ging het mis. Hoewel hij de hoogte leek te halen, raakte hij de lat, waardoor deze naar beneden viel.

Twee Nederlandse toppers ontbreken op WK indoor: deze atleten gaan wél voor succes Na de succesvolle EK voor TeamNL in Apeldoorn, staan de WK indoor alweer voor de deur. De beste atleten ter wereld komen samen in Nanjing, China. Maar Lieke Klaver en Femke Bol zijn er niet bij.

Bij zijn tweede poging slaagde hij er echter in om soepel over de 6,10 meter hoge lat te komen, wat leidde tot een grote ontlading van vreugde. Uiteindelijk wist hij als enige 6,15 meter te overbruggen, wat genoeg was voor de eerste plaats, maar niet voor een nieuw wereldrecord.

Nederlandse atleet die verrassend Europees kampioen werd dendert door op WK: nieuwe stunt in de maak De Nederlandse atleet Samuel Chapple zit in de vorm van zijn leven en hoopt dat op het WK indoor in China uit te bouwen. Op de 800 meter liep de 26-jarige Haagse atleet zijn eerste doelstelling binnen en is een nieuwe stunt in de maak.

Derde keer

Het was de derde keer in zijn carrière dat wereldrecordhouder Duplantis de wereldtitel indoor veroverde. De Griek Emmanouil Karalis hield lang stand tegen de Zweed, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met het zilver na een sprong van 6,05 meter. Karalis deelde op het EK indoor in Apeldoorn nog het goud met Vloon. Het brons in Nanjing ging naar de Amerikaan Sam Kendricks, die 5,90 meter sprong.

Europees kampioene goudeerlijk over 'heel intensieve' strijd met grote angst: 'Niet in woorden te omschrijven' Jessica Schilder heeft een aantal prachtige weken achter de rug. Eerst stootte ze naar Europees goud op de EK indoor in eigen land, dit weekeinde volgde een zilveren medaille op de WK in China. Dat allemaal dankzij het overwinnen van haar grootste angst.

Recordhouder Armand Duplantis

Eerder deze maand verbeterde Duplantis zijn eigen wereldrecord polsstokhoogspringen. De 25-jarige sprong 6,28 meter tijdens indoorwedstrijden in het Franse Clermont-Ferrand, waarmee hij zijn toenmalige record van 6,27 meter overtrof. In augustus van vorig jaar bereikte hij in Polen een hoogte van 6,26 meter, en tijdens de Olympische Spelen in Parijs veroverde hij de gouden medaille met een sprong van 6,25 meter.

Nieuwe hobby van afwezige topatleet wekt verbazing bij atletiekicoon tijdens EK Armand Duplantis is een fenomeen op én naast de atletiekbaan. De Zweed verbreekt voortdurend zijn eigen wereldrecord, maar de polsstoksensatie baarde onlangs ook opzien in een compleet andere tak van 'sport'. En dat heeft ook de EK atletiek in Apeldoorn bereikt.

Sinds 2020 is Duplantis de onbetwiste beste polsstokhoogspringer ter wereld, nadat hij het record van Renaud Lavillenie (6,16 meter) had verbeterd met een sprong van 6,17 meter. In totaal heeft Duplantis het wereldrecord inmiddels elf keer aangescherpt. In 1985 werd er voor het eerst over de 6 meter werd gesprongen.