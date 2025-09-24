Jamaica stelde op de WK atletiek wellicht wat teleur met 'maar' één gouden medaille, maar dat kwam door succescoach Stephen Francis ook mede door de slechtste omstandigheden voor de topatleten die hij ooit heeft meegemaakt. Hij uit flinke kritiek op de organisatie van het toernooi in Tokio en volgt daarmee het voorbeeld van de coach van de Nederlandse topatleten.

Francis, de coach van onder meer topsprinters Shericka Jackson en Kishane Thompson, heeft zijn diepe teleurstelling geuit over de organisatie van de WK atletiek in Japan. Jamaica sloot het toernooi af op de tiende plaats, met een totaal van tien medailles. Oblique Seville pakte de enige gouden plak, aangevuld met zes zilveren en drie bronzen medailles.

Scherpe kritiek

Francis onthulde dat hij vanaf het moment van aankomst in Tokio geconfronteerd werd met frustraties, variërend van tijdmanagement tot problemen met transport. De ervaren coach vond het onbegrijpelijk dat de bond topatleten door zulke worstelingen liet gaan. Hij benadrukte dat de overkoepelende bond de situatie vanaf het begin beter had moeten analyseren. De Zwitserse coach Laurent Meuwly van TeamNL is het met hem eens.

'Dit was echt heel slecht'

“Je weet dat je te maken krijgt met extra mensen en zo, maar dit was echt heel slecht. Ik weet wel dat iedereen in één hotel zat, en dat betekent dat transport een enorme nachtmerrie is. Ik moest bijvoorbeeld bijna een uur in de rij staan bij het hotel om een bus naar het warming-upgebied te krijgen", merkte Stephen Francis op in een interview met Television Jamaica.

'Had niet goedgekeurd mogen worden'

“De afstand van het stadion naar de warming-upbaan. Het was zo erg dat de atleten niet terug konden naar het warming-upgebied na het lopen van de halve finales van de horden of de korte sprints. De Japanse gastheren hebben geprobeerd het zo goed mogelijk te organiseren, gezien de situatie, maar ik geloof niet dat dit door de bond goedgekeurd had mogen worden.”

'Dit past niet'

Francis vervolgt: “Vanaf het moment dat je hier aankwam, als je om 07.00 uur landde, moest je wachten tot 15.00 of 16.00 uur om weg te komen. Nee, dit zijn aspecten van de wedstrijd die niet passen bij het belangrijkste evenement van het jaar."

Stephen Francis benadrukte dat, hoewel atleten alles gaven op de baan, de uitdagingen buiten de baan ernstige gebreken in de organisatie blootlegden. Hij drong er bij World Athletics op aan om te leren van Tokio en ervoor te zorgen dat toekomstige kampioenschappen atleten de structuur en ondersteuning bieden die past bij het hoogste podium van de sport.