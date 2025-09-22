Net zoals zijn halfbroer Lewis is Nicolas Hamilton actief in de autosport. Op zondag ging het echter compleet fout voor het familielid van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1. Zijn auto vatte namelijk vlam op Silverstone.

Nicolas rijdt in het British Touring Car Championship (BTCC), maar tijdens de seizoensopener op zondag ging het mis tijdens de zeventiende ronde. Zijn bolide vatte vlam en fikte compleet af. Gelukkig kon de 33-jarige coureur zelf uit zijn wagen stappen en ongedeerd weglopen.

Aandoening

Dat Nicolas zichzelf in veiligheid bracht, is voor hem allesbehalve vanzelfsprekend. Hij lijdt namelijk aan cerebrale parese, een aandoening die ontstaat door een beschadiging of afwijking in de hersenen tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of in de eerste levensjaren. Daardoor heeft hij moeite met zijn motoriek, coördinatie en balans, en kan hij last hebben van spastische bewegingen.

Op Instagram deelde de de coureur een spectaculaire foto van het dramatische moment. "Wat een geweldige foto van een heel teleurstellend en beangstigend moment voor mij, mijn familie en vrienden om mijn zondag op Silverstone mee te beginnen", zo schrijft hij erbij.

"Ik bleef verrassend rustig tijdens de hele situatie, probeerde de auto te behoeden voor verdere schade en tegelijk mezelf in veiligheid te brengen. Ik ben zo trots op hoe ik met dit moment ben omgegaan."

Onzeker

Door de brand is het nog niet zeker of Nicolas komend weekend mee kan doen in de laatste ronde van het seizoen. "Maar mocht ik het seizoen niet kunnen afsluiten, dan wil ik iedereen enorm bedanken voor de steun dit jaar."

Hij heeft dan ook alvast mooie woorden paraat voor de mensen dicht om hem heen. "Vrienden, familie en sponsors: bedankt voor alle liefde en support, waardoor ik mijn droom kan volgen en mijn reis kan voortzetten."

Nicolas Hamilton

Ondanks zijn beperking racet Nicolas in een speciaal aangepaste auto, waardoor hij toch kan meedoen aan topraces. In 2015 werd hij zelfs de eerste coureur met een beperking die deelnam aan de BTCC. Dit heeft er dan ook toe geleid dat hij ook actief is als spreker, en zijn persoonlijke verhaal inzet om anderen te inspireren.