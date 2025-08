Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton verkaste van Mercedes naar Ferrari. Zijn droom was om de renstal weer naar de top te krijgen. Maar het seizoen 2025 is nog geen succes. In de korte zomerstop gaat de Brit nadenken over hoe het verder moet.

Na 13 races in 2025 heeft Hamilton nog geen enkele keer op het podium gestaan na de hoofdrace op zondag. In het klassement staat hij op plek zes. En dat na een slotseizoen bij Mercedes waarin hij slechts zevende werd in de eindranking, terwijl hij gewoon was om jarenlang mee te doen in de titelstrijd (die hij dus zeven keer zijn kant op trok).

'Erg zwaar'

De 40-jarige racelegende zegt tegen Express: "De afgelopen god weet hoeveel seizoenen waren allemaal op hun manier erg zwaar. Maar dit jaar is wel het meest intens, wat mij betreft. Alleen al vanwege mijn teamwissel. Ik moet integreren in een nieuwe cultuur, in een nieuw team. Het gaat niet op alle gebieden even soepel, het is een enorme worsteling."

Na de Grand Prix van Hongarije dit weekend is er een zomerstopje. "Ja, ik moet er echt even tussenuit om op te laden", aldus Hamilton. "Rondhangen met kinderen in de familie, lachen, alles laten gaan. Ik weet wel zeker dat er ook een moment komt dat ik ga huilen. En ik denk dat zoiets heel gezond is."

Rijden in het rood

"Maar ik kijk er altijd naar uit om te racen", vervolgt hij. "Ik hou van dit werk en ik hou van rijden in het rood van Ferrari. Ik hou van werken met dit team en ik heb veel geloof in ons team. Het is lastig om het te verklaren, maar dat was ook zo toen ik nog bij Mercedes reed. Maar deze pauze komt als geroepen, daar kijk ik naar uit. Dat zal voor iedereen zo zijn, vooral van de medewerkers in de fabriek van Ferrari."

Single

Wie weet scoort Hamilton in de zomerstop een vriendinnetje. De Brit is al een tijdje single. “Ik zie andere coureurs en vraag me af hoe ze het doen", aldus de Ferrari-coureur.

"Sommigen hebben partners, zijn getrouwd of hebben kinderen. Ik heb dat ook meegemaakt toen ik jonger was, maar heb een andere keuze gemaakt: mijn Formule 1-carrière maximaliseren. Die tijd is korter dan mensen denken. Ik wil geen spijt hebben of denken dat ik meer had kunnen geven.”