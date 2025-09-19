De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, Lewis Hamilton, heeft op donderdag in Bakoe een opmerkelijke persoonlijke verandering onthuld: hij heeft zijn complete autocollectie verkocht en richt zich nu op kunst.

De Brit heeft zijn collectie van auto's verkocht. Dat vertelde de 40-jarige Ferrari-coureur tijdens de persdag in aanloop naar de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe. "Ik heb geen wagens meer", zo deelde Hamilton. "Ik heb al mijn wagens verkocht en ben meer geïnteresseerd in kunst."

Flinke verzameling

Jarenlang verzamelde Lewis zeldzame en peperdure sportwagens. Van klassieke Mercedes-modellen uit de vroege jaren '90 tot diverse Ferrari's en zelfs zeldzame bolides zoals de Pagani Zonda.

Hamilton voegde er echter aan toe dat hij bereid is om weer een auto te kopen, mocht hij zich opnieuw tot de autowereld wenden. "Als ik een auto koop, dan wordt het een Ferrari F40", bevestigde de Brit. Het gaat hier om een model zoals die waarmee hij poseerde voor het huis van Enzo Ferrari op Fiorano, direct nadat hij coureur werd voor de Scuderia.

Nieuwe passie

De zevenvoudig wereldkampioen vertelde eerder in een interview met The Athletic dat kunst zijn nieuwe passie is geworden. " Ik ga graag naar galerieën. Ik geniet gewoon van de ervaring ervan. Even thuis zitten met een glas wijn en een kunstwerk bewonderen", zo deelde hij destijds.

De coureur vervolgde vol passie: " Ik kwam twee dagen geleden thuis en ik weet nog dat ik naar binnen liep. Het eerste wat ik deed, was mijn tas neerzetten, naar deze kamer lopen en gewoon zitten kijken naar dit schilderij dat ik heb weten te bemachtigen. Ik kan gewoon niet geloven dat ik dit schilderij heb gekocht."

Voorkeur