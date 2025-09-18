Lewis Hamilton, de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen, sluit zich aan bij internationale sporters die hun steun uitspreken voor de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. De Israëlische strijdkrachten bombardeerden de stad dinsdag opnieuw.

Hamilton steunt drie liefdadigheidsorganisaties: het Palestijnse Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en Save the Children UK. Via Instagram Stories sprak de topcoureur van Ferrari zich uit: “De afgelopen twee jaar is meer dan 10% van de bevolking omgekomen of gewond geraakt – waaronder tienduizenden kinderen – en dit aantal blijft stijgen.”

Veel protesten

De Britse topcoureur is niet de enige sportheld die opkomt voor de bevolking van Gaza. Riyad Mahrez, de voormalige vleugelspeler van Manchester City en Leicester, zwaaide in 2021 met een Palestijnse vlag na het winnen van de Premier League. Mohamed Salah, de Egyptische sterspeler van Liverpool, riep in 2023 via Instagram op tot een einde aan het conflict en bekritiseerde de UEFA omdat ze de omstandigheden rond de dood van de Palestijnse voetballer Suleiman Al-Obeid niet hadden gemeld.

'Situatie verslechtert met de dag'

Hamilton gaf in zijn bericht een gedetailleerde beschrijving van de treurige situatie in de Gazastrook: “De situatie verslechtert met de dag. Door Israëlische luchtaanvallen zijn honderdduizenden mensen gedwongen hun huizen te verlaten, en ziekenhuizen zijn overbelast met hongerige en gewonde inwoners. Vandaag heeft een onderzoekscommissie van de VN de gebeurtenissen in Gaza als genocide bestempeld. Als mensen kunnen we niet werkeloos toezien en toestaan dat dit doorgaat.”

Spanningen rond GP van Qatar

De crisis heeft ook zijn weerslag op internationale sportevenementen. Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, sprak eerder zijn zorgen uit dat de Grand Prix van Qatar, gepland voor 30 november, in gevaar zou kunnen komen door het conflict. Hij sprak echter de hoop uit dat de race volgens plan door kon gaan. De recente gebeurtenissen van dinsdag kunnen de onzekerheid echter verder vergroten, en een officiële verklaring van de FIA wordt nog afgewacht.

Spanje boycot van alles

De wielerkoers Vuelta a España werd recent overgenomen door tienduizenden actievoerders die aandacht opeisten voor de situatie in Palestina. Inmiddels dreigt in Spanje veel meer sport de dupe te worden van de politiek. Barcelona en Gran Canaria weigeren de Tour de France en Vuelta in 2026 te faciliteren als Israëlische sporters en teams niet worden geweerd. De Spaanse voetbalploeg dreigt het WK van volgend jaar zomer ook te boycotten als Israël er aan mee mag doen."