De familie Verstappen beleefde dit weekend een aantal mooie sportmomenten. Nadat Formule 1-coureur Max won op de Nürburgring Nordschleife, zette ook zijn vader Jos een knappe prestatie neer in de autosport. Die vierde hij met dochter Victoria.

De 53-jarige Jos kroonde zich namelijk tot rallykampioen in Belgie. Hij eindigde zaterdag als vierde in het algemeen klassement van de East Belgian Rally en de derde in zijn klasse. Dat was genoeg om zijn eerste titel veilig te stellen.

Er staan nog twee wedstrijden op de kalender, op 11 oktober en 30 november, maar Verstappen is al niet meer in te halen. Hij mocht daarom al de beker in ontvangst nemen. Dochter Victoria was bij dat bijzondere moment aanwezig.

Haar verloofde Tom Heuts en twee zoontjes Luka en Lio waren er ook bij om Jos te steunen. Vol bewondering kijken de twee jongetjes naar de prijs van hun opa. Ze zijn zelf ook al fan van de autosport, zo bleek uit een eerder bericht van Victoria op Instagram. Met speciaal voor hen gemakte Red Bull-pakken (gekregen van hun oom) stapten ze voor het eerst in een kart.

Jos begon in 2022 met hij rijden van rally-wedstrijden. Dat doet hij samen met copiloot Renaud Jamoul in een Skoda Fabia RS Rally2. Aan het einde van dit jaar neemt het duo ook deel aan de East African Rally in Kenia, dan in een Porsche. Naast het Belgische kampioenschap rijdt Verstappen ook races in het European Rally Championship.

Max Verstappen

Het zijn mooie tijden voor familie Verstappen. Max won onlangs de grands prix van Italië en Azerbeidzjan en behaalde het benodigde papiertje om op de Nürburgring Nordschleife te rijden. Dat deed de coureur van Red Bull Racing allemaal in de weekenden dat er geen F1-wedstrijd op de kalender stond.

Dat was nu ook niet het geval, waardoor hij zaterdag kon deelnemen aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Samen met zijn Britse teamgenoot Chris Lulham won hij met een voorsprong van 22 seconden.