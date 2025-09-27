De kansen voor Lando Norris om dit jaar het wereldkampioenschap te winnen zijn alleen maar groter geworden door de recente prestaties van Max Verstappen. Dat denkt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. "Hij ziet licht aan het einde van de tunnel."

Schumacher gelooft dat Norris een reële kans heeft om de titelstrijd aan te gaan met teamgenoot Oscar Piastri, de huidige nummer één in de WK-stand. Deze aanval kan zelfs makkelijker worden door de terugkeer van Verstappen aan de top.

Piastri viel uit in Bakoe, waar de Nederlander zijn tweede opeenvolgende overwinning pakte in de laatste twee races. Norris eindigde slechts als zevende, waardoor zijn achterstand op Piastri slonk tot 25 punten. Verstappen staat 69 punten achter op de eerste plaats.

'Dit is cruciaal'

“Lando ziet weer licht aan het einde van de tunnel,” legt Schumacher uit. “Max staat vooraan en kan punten afsnoepen, wat voorheen niet het geval was. Dit is cruciaal in de huidige situatie.”

De 50-jarige Duitser ziet kansen voor de Brit. “Als Lando een goede race rijdt en Max tussen hem en Piastri eindigt, betekent dit dat Norris een reële kans heeft", zegt hij. "Lando had meer kunnen bereiken in Bakoe, hij probeerde het, maar kon niet verder naar voren komen. Wel reed hij een foutloze race.”

Maar als Norris echt nog aanspraak wil maken op de titel, zal zijn teamgenoot ook wat punten moeten laten liggen. Dat gebeurde dit seizoen nog niet zo vaak. "Norris was blij met de fout van Oscar, die hem normaal gesproken eraan herinnert dat hij te vaak fouten maakt. Nu maakte hij zelf een serieuze blunder.”

Max Verstappen

Het zijn lekkere weken voor Verstappen. De Nederlander won de grands prix van Italië en Azerbeidzjan en behaalde het benodigde papiertje om op de Nürburgring Nordschleife te rijden. Dat deed de coureur van Red Bull Racing allemaal in de weekenden dat er geen F1-wedstrijd op de kalender stond.

Dat was nu ook niet het geval, waardoor hij zaterdag kon deelnemen aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Samen met zijn Britse teamgenoot Chris Lulham won hij met een voorsprong van 22 seconden.