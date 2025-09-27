Max Verstappen boekte zaterdagmiddag een overtuigende overwinning bij zijn debuut in de GT3-klasse. Samen met zijn Britse partner Chris Lulham was hij in de Ferrari 296 GT3 overtuigend de snelste in de vier uur durende race op de Nürburgring Nordschleife. Dat smaakt naar meer.

Naast Formule 1 houdt viervoudig wereldkampioen Verstappen ook van langeafstandsracen. Daarom koos hij ervoor in zijn vrije weekend mee te doen aan de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Verstappen bouwde in het eerste deel van de wedstrijd op het iconische circuit al een comfortabele voorsprong op. Zijn teamgenoot Lulham (22) gaf die niet meer weg.

Dromen van Verstappen

De twee rijdend in de kleuren van Verstappen.com glunderde na afloop van trots. Verstappen noemde de ervaring 'super'. " Tijdens mijn eerste twee stints ging de auto geweldig. Na de kwalificatie wist ik al dat de auto goed zou gaan op een droge baan. Alles ging goed met het verkeer en we hebben geen grote fouten gemaakt. Om hier tijdens m’n debuutrace voor het eerst te winnen is super", constateert hij tegenover zijn eigen site Verstappen.com.

Het zorgt ervoor dat Verstappen hardop droomt. " We willen natuurlijk heel graag een keer de 24-uursrace op de Nordschleife rijden", verzekert hij. Verstappen kan niet precies zeggen wanneer dat zal zijn. "We hebben natuurlijk meer ervaring nodig, dus hopelijk kunnen we volgend jaar aan meer NLS-races meedoen."

Trotse teamgenoot

Verstappens teamgenoot omschreef de overwinning als 'ongelooflijk'. "Ik kan het nog niet bevatten. De auto was fantastisch. Er was heel veel verkeer, verschillende ongelukken en ‘code 60’ situaties en dat maakte het niet makkelijk voor mij. Ik ben ontzettend blij. Veel dank aan Verstappen.com Racing en Emil Frey Racing om dit pakket te bieden waarmee we zo sterk in de NLS hebben kunnen debuteren."

Terugkeer naar Formule 1

Volgende week gaat de Formule 1 verder, met de Grote Prijs van Singapore. Verstappen staat derde in de WK-stand en won de laatste twee grands prix, in Italië en Azerbeidzjan.