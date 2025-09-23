Het gaat Red Bull Racing voor de wind sinds het vertrek van Christian Horner. En vice versa. De voormalige teambaas van Max Verstappen kreeg een enorme ontslagvergoeding. En een groot deel daarvan heeft hij al over de toonbak gekiept.

Begin juli werd Horner van zijn functies ontheven bij Red Bull Racing, na de Britse Grand Prix. De voornaamste reden is nooit genoemd, maar de dominantie tussen 2022 en 2024 was volledig verdwenen. Na bijna twintig jaar in dienst werd Horner ingeruild voor Laurent Mekies, die overkwam van zusterteam Racing Bulls.

Afgelopen maandag werd zijn vertrek officieel bekendgemaakt. Britse media hebben het over een afkoopsom van ongeveer 80 miljoen pond (zo'n 92 miljoen euro). In de deal staat ook dat Horner op zijn vroegst in 2026 mag terugkeren in de Formule 1.

Huwelijksreis met bekende vrouw

Maar daar denkt Horner voorlopig nog niet aan. Volgens Daily Mail gaat de Brit zijn 53-jarige vrouw Geri meenemen op een romantische reis die al lang op zich liet wachten. Het stel is al tien jaar getrouwd, maar moest om diverse redenen telkens hun huwelijksreis uitstellen. Tot nu, nu Horner alle tijd van de wereld heeft. Naar verluidt vliegen ze naar Schotland voor een langverwachte roadtrip.

Horner en Geri trouwden in Woburn, Bedfordshire, tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door een aantal beroemdheden. Onder hen waren Sir Jackie Stewart en Niki Lauda, en enkele Spice Girls. Geri stond vroeger bekend als Ginger Spice. Ze bleef Horner trouw toen hij door een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Verbeterde resultaten Red Bull

Dat gebeurde aan het begin van het vorige seizoen in 2024. Horner mocht aanblijven bij Red Bull, dat met Max Verstappen voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd. Toch werd het verschil met de concurrentie kleiner. Na de zomerstop was Red Bull niet eens meer de snelste op de grid. Dat trok dit seizoen door, waarna Red Bull Horner op straat zette - met dus een flink zag geld.

Afgelopen weekend won Verstappen voor de 67e keer in F1, nadat hij bij de vorige grand prix in Italië ook al de beste was. De resultaten sinds Horners vertrek zijn verbeterd, al lijkt een vijfde wereldtitel op rij ver weg.