Waar Max Verstappen zondag vanaf P2 begint in de Grand Prix van Canada, is vader Jos Verstappen dit weekend aan het racen in Polen. De 53-jarige ex-Formule 1-coureur houdt nog altijd van snelheid. "Er valt nog veel te leren."

Het levert spectaculaire beelden op. Jos racet dit weekend in Polen in de European Rally Championship (ERC). Samen met zijn navigator Renaud Jamoul stuitert hij over de heuvels. De vader van wereldkampioen Verstappen is daardoor niet aanwezig in Montreál bij de Grand Prix.

Jos racete eerder dit jaar ook in Spanje en Hongarije in de raceklasse waar de meeste concurrenten ruim dertig jaar jonger zijn. En dat loopt aardig af. Hij won tot nu toe veertien punten in het kampioenschap, goed voor plek 16 (van de 40).

'Geweldig leerproces'

"Het was een grote uitdaging, omdat we de etappes niet kenden. Maar ik geniet van het rijden op zand en grind, en dat past goed bij de auto", vertelde Verstappen senior aan de Verstappen-website.

"We doen ook veel ervaring op en leren enorm veel, dus hopelijk gaat het volgend jaar beter als we terugkomen. Het is moeilijk, je hebt vertrouwen nodig, maar dat is precies waarom we hier zijn. Het is een geweldig leerproces waar we doorheen moeten en waar we het beste van moeten maken."

Pensioen

Jos Verstappen lijkt nog lang niet aan racepensioen te denken. Hij leert nieuwe elementen in de sport. "We hebben vooruitgang geboekt, want in elke etappe waren we ongeveer tien seconden sneller. Het ging al wat beter, ook al is er nog steeds ruimte voor verbetering. Er valt nog veel te leren."

De vader van de Formule 1-wereldkampioen stond bij 106 verschillende Grand Prixs aan de start. Tussen 1994 en 2003 was hij onderdeel van de belangrijkste raceklasse, waar hij twee keer het podium haalde.

Grand Prix van Canada

Dit weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma in de Formule 1. Max Verstappen start vanaf P2, achter Mercedes-coureur George Russell. Het zal een spannende race worden, aangezien de Nederlander de laatste drie jaar als eerste over de finishlijn reed. De McLarens van Oscar Piastri (derde) en Lando Norris (zevende) reden zaterdag een matige kwalificatie. De race begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.