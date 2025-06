Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag in de Grand Prix van Canada vanaf P2, achter rivaal George Russell. Beiden zijn tevreden over de kwalificatie, maar de Brit kon het niet laten om een grapje te maken over Verstappen.

"Over het algemeen ben ik tevreden", zei de Nederlander na afloop. "Ik voelde me het hele weekend goed en de auto ging hier ook goed." Hij zag dan ook niet helemaal aankomen dat Russell nog sneller zou rijden in de kwalificatie. "Nu moeten we kijken wat er in de race mogelijk is."

P2 voor Max Verstappen bij kwalificatie in Canada, verrassende polesitter Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada beslag gelegd op P2. Zondag gaat George Russel vanaf pole position van start. Oscar Piastri was goed voor de derde tijd.

De viervoudig wereldkampioen kon McLaren voorblijven. Met name Lando Norris stelde teleur in de kwalificatie. Hij start zondag op P7. Oscar Piastri, de huidige leider in het wereldkampioenschap start vlak achter Verstappen op P3.

Russell is de verrassende polesitter. Hij was erg blij met zijn rondetijd in de Mercedes. De coureur liet duidelijk merken dat hij niet bang is voor een gevecht met Verstappen richting bocht 1. "We zijn maatjes grapte hij."

Strafpunten

De twee hadden het tijdens de GP van Spanje flink aan de stok met elkaar. Verstappen veroorzaakte een aanrijding met Russell, wat 3 strafpunten op zijn licentie voor hem tot gevolg had. De Brit kon het dan ook niet laten daarover nog een sneertje uit te delen. "Ik heb nog een paar punten op mijn licentie over om mee te spelen.”

Bij Verstappen heeft in totaal al 11 punten gepakt op zijn licentie. Bij 12 strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race.

Toch gaf hij eerder al aan dat hij niet voorzichtig gaat rijden. Hij moet dan ook alles op alles zetten om nog mee te doen om de wereldtitel. Verstappen is derde in de WK-stand met een achterstand van 49 punten op Piastri. De GP van Canada begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd).