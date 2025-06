Christian Horner is één van de meest besproken personen binnen de Formule 1. Hij is niet alleen de baas van Max Verstappen, de 51-jarige Brit heeft het soms ook aan de stok met Verstappens vader Jos, heeft een rechtszaak tegen zich lopen voor ongewenst gedrag en gaat met Red Bull Racing één van de grootste uitdagingen van het team tegemoet. "Voor mij zijn relaties belangrijker dan contracten", zegt hij.

Horner nam voorafgaand aan de GP van Canada de tijd om in gesprek te gaan met De Telegraaf over alles wat er speelt rondom hem, Red Bull Racing, Max Verstappen, Jos Verstappen en diverse geruchten over een vertrek als teambaas. De Brit wil niet al te veel ingaan op de rechtszaak die tegen hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar wil allereerst uit de wereld helpen dat hij nou zou denken om op te stappen.

Vertrek naar Ferrari

Ook een vertrek naar bijvoorbeeld Ferrari - een gerucht dat de laatste weken weer meer de kop opsteekt - verwijst Horner naar het rijk der fabelen. "Ik ben gevleid dat ik word genoemd bij andere teams. Ferrari heeft in het verleden inderdaad weleens aangeklopt. Maar mijn hart ligt bij Red Bull. Ik heb een groot deel van mijn leven geïnvesteerd in dit team, sinds het allereerste begin. Ik voel een enorme loyaliteit richting alle personeelsleden en voel ook de support van het moederbedrijf", zegt hij tegen de krant.

'Grootste uitdaging in de geschiedenis'

Max Verstappen redt als viervoudig wereldkampioen momenteel de burelen bij Red Bull Racing. Het team heeft het moeilijk om de McLarens bij te benen. En dan wacht volgend jaar ook nog een enorme uitdaging doordat Honda als motorleverancier wegvalt en Red Bull Racing besloten heeft om het zelf verder op te pakken. "Dat Red Bull volgend jaar met een eigen motor komt, wordt de grootste uitdaging in de geschiedenis van het team. We gaan er op de lange termijn zeker van profiteren dat we onze eigen krachtbron produceren. We hebben dan alles onder één dak."

'Ruzie' met Jos Verstappen

De Britse teambaas verwacht dat Verstappen er samen met zijn team voor blijft strijden. Hij vreest niet voor een vertrek van de Nederlander, die zich volgens hem altijd heel loyaal opstelt. Zijn vader Jos daarentegen schopt steeds vaker tegen de stoel van Horner. Over de 'ruzie' tussen hen toont hij zich opvallend mild. "Ik heb er enorm veel respect voor wat hij allemaal voor Max heeft betekend. En we moeten niet vergeten dat we het met z’n allen moeten doen. Dit is een van de meest competitieve sporten ter wereld. We slagen er alleen in om McLaren uit te dagen als we samenwerken als een team."