Jos Verstappen, de vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, onthult dat er in de eerste helft van het seizoen 2025 flink is gediscussieerd over de toekomst van zijn zoon. Daarbij werden verschillende opties besproken, waarbij de Red Bull-coureur zou overstappen naar een ander team.

Mercedes was volgens vader Verstappen niet de enige optie naast Red Bull. Verstappen bevestigde recent zijn trouw aan zijn huidige renstal, maar het is een publiek geheim dat hij en zijn management tot op het laatste moment hebben onderhandeld met Toto Wolff over een spectaculaire overstap naar Mercedes. Een akkoord kwam er echter niet.

'Ook een hoop onzin'

Maar er lagen meer scenario's open. "We hebben niet alleen dit jaar veel over de toekomst van Max gesproken," legt Verstappen senior uit. "Maar dit jaar waren de discussies wel een stuk intenser dan voorheen. Er is ook een hoop onzin en geruchten in de media verschenen."

"We hebben gesproken over Ferrari, Red Bull en Mercedes, dat is logisch. Ik, Max' manager Thierry Vermeulen en Max zelf praten altijd over dit onderwerp, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Max", aldus Jos.

De 27-jarige Verstappen heeft inmiddels aan de media laten weten dat hij volgend jaar bij Red Bull blijft. Dit werd bevestigd door de nieuwe teambaas Laurent Mekies, die op zijn eerste dag bij het team te horen kreeg dat Max zou blijven.

Verstappen zelf heeft geen commentaar gegeven op de mislukte onderhandelingen met Mercedes, waarna hij bekendmaakte bij Red Bull te blijven. De prestaties van de renstal vallen dit jaar tegen. Wel is de rust wat teruggekeerd, nadat onlangs teambaas Christian Horner aan de kant werd gezet.

GP Zandvoort

In de WK-stand staat Verstappen op plek drie achter McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Tijdens de GP van Zandvoort afgelopen zondag werd de Nederlander tweede en ging de leider in het wereldkampioenschap er met de winst vandoor. Norris viel uit in de thuisrace van Verstappen.