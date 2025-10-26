Max Verstappen is momenteel in Mexico alle zeilen aan het bijzetten om kans te houden op het wereldkampioenschap in de Formule 1. Buiten de baan houdt het Nederlandse fenomeen (28) zich graag bezig met zijn gezin én de huisdieren.

Verstappen sprak eerder deze week met De Telegraaf en tijdens dat interview wees hij naar de kattensticker op zijn telefoon, die op z’n kop ligt. "Ja, Penelope (de zesjarige dochter van zijn vriendin Kelly, red.) blijft maar dingen op mijn telefoon plakken", aldus de wereldkampioen over de opvallende hobby van zijn bonusdochter. "Het waren er eerst drie, maar er zijn er al twee vanaf."

'Een hele dierentuin'

Verstappen werd eerder dit jaar voor het eerst zelf vader. Vriendin Kelly beviel van een dochter met de naam Lily. Het gezin woont in Monaco en naast de kinderen hebben ze nog veel meer gezelschap: drie katten en een hond.

"Een hele dierentuin", erkent Verstappen. "De hond laat ik zelf ook uit, ja natuurlijk! Maar wel vooral in de avond. Rondlopen om maar gezien te worden, dat doe ik absoluut niet.”

'Belangrijkere zaken'

Verstappen verklaarde vorige maand tegenover Mundo Deportivo dat sinds de geboorte van Lily zijn prioriteiten anders zijn. "Mijn leven is veranderd. Wanneer ik nu thuiskom is er een nieuw familielid. Dat is echt super leuk. Ik wilde altijd al kinderen, dus het is fantastisch dat ik nu een dochter heb. Ik leef nu kalmer en verantwoord. Ik heb gerealiseerd dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan Formule 1."

Trouwplannen

Verstappen en Piquet zijn al jaren samen, maar tot een huwelijksaanzoek kwam het nog niet. Aan het begin van dit jaar stelde viervoudig wereldkampioen Formule 1 al wel dat hij plannen in die richting had. "Nog niet, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort gebeuren", stelde hij tegenover Blick.