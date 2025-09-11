Max Verstappen is sinds mei de trotse vader van zijn dochter Lily. In een openhartig interview gaf de viervoudig wereldkampioen aan, dat de komst van zijn dochter veel bij hem heeft losgemaakt. "Risico's niet langer waard te riskeren."

Verstappen was tijdens de Grand Prix van Italië weer dominant als vanouds. Na zijn overwinning op Monza sprak de Nederlandse coureur tegen de Spaanse krant Mundo Deportivo. In dit gesprek gaf Verstappen aan, dat er belangrijkere zaken in zijn leven zijn dan Formule 1.

'Mijn leven is veranderd'

Verstappen verklaart dat hij sinds de geboorte van Lily zijn prioriteiten anders indeeld. "Mijn leven is veranderd. Wanneer ik nu thuiskom is er een nieuw familielid. Dat is echt super leuk. Ik wilde altijd al kinderen, dus het is fantastisch dat ik nu een dochter heb. Ik leef nu meer kalm en verantwoord. Ik heb gerealiseerd dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan Formule 1."

'Risico's niet langer waard te riskeren'

Dat de mindset van Verstappen is veranderd, wordt duidelijk in een andere vraag. Er wordt door de Spaanse journalist gevraagd of de Nederland het ambieert om net als Fernando Alonso races te rijden als de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. Hierop antwoordt hij: "Nee, dat wil ik niet doen. Ik vind het leuk om te kijken, maar ben niet geïnteresseerd om er aan deel te nemen. Het zijn gevaarlijke races en ik ben niet bereid die risico's te nemen. Natuurlijk neem ik iedere Formule 1-race een groot risico. Maar er is nu een tijd aangebroken dat het niet meer waard is om deze nieuwe risico's te nemen."

Kelly Piquet aanwezig

Toch liet Verstappen tijdens de race in Italië nog zien all-in te gaan voor een overwinning. Doormiddel van een fraaie inhaalactie op Lando Norris wist de wereldkampioen de grand prix op zijn naam te zetten. De moeder van Lily, Kelly Piquet, was weer op het circuit aanwezig. Tijdens de race in Zandvoort was de Braziliaanse vriendin van Verstappen er niet. Na de overwinning kon Verstappen dus gelijk genieten van de 'belangrijkere zaken in het leven dan Formule 1'.