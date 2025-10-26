De Red Bull-auto waarmee Max Verstappen de GP van Mexico moet rijden, is verre van perfect. Dat is de conclusie van de Nederlandse topcoureur én teambaas Laurent Mekies na de mislukte kwalificatie. Verstappen moet vanaf P5 proberen zijn hoop op een vijfde wereldtitel levend te houden, maar verwacht bar weinig.

Verstappen verwacht niet dat zijn Red Bull in de Grote Prijs van Mexico beter is dan in de kwalificatie. Daarin moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats en veroverde concurrent Lando Norris in de McLaren de pole. "Voor de lange stukken is het lastig te zeggen, maar ik verwacht niet dat het ineens veel beter zal zijn dan de snelheid over één rondje en het wordt moeilijk om in te halen", keek Verstappen somber vooruit.

'Wordt een heel lange race'

De regerend wereldkampioen Formule 1 klaagde na afloop van de kwalificatie over de balans in de wagen. "We hebben veel dingen geprobeerd, maar helaas kwam het niet samen in de kwalificatie. De balans was heel onvoorspelbaar en we konden niet doordrukken en gleden veel meer, wat niet goed is. We hadden gewoon geen grip en niet genoeg snelheid." Verstappen verwacht dat het pittig wordt met de wagens voor hem. "Het wordt warm en zwaar voor de banden. Het belangrijkste is om uit de problemen te blijven, want het is een heel lange race."

Red Bull Racing laat Verstappen in de steek

Teambaas Laurent Mekies gaf toe dat Red Bull er niet in was geslaagd Verstappen de wagen te geven die hij wilde. "Je hebt gehoord dat hij er geen geheim van heeft gemaakt dat hij niet de wagen heeft waarmee hij kan strijden. We hebben in de ochtendtraining veel tijd erin gestoken om de racesnelheid te verbeteren en misschien heeft ons dat opgebroken in de kwalificatie. We krijgen het antwoord na de race. Ik ben ervan overtuigd dat het geen saaie race wordt."

GP van Mexico

Verstappen heeft dankzij drie overwinningen in de laatste vier races de achterstand op de twee coureurs van McLaren fors teruggebracht en weer leven geblazen in de titelstrijd. De Australiër Oscar Piastri leidt met 346 punten, 14 meer dan zijn Britse teamgenoot Norris en 40 meer dan Verstappen. De GP van Mexico start zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Het circuit ligt de Nederlander wel, want hij won er al vijf keer.