Het ontslag van Christian Horner als teambaas van Formule 1-team Red Bull Racing heeft een voor de 51-jarige Brit prettige afloop gekregen. De voormalig baas van Max Verstappen heeft een bizarre deal gesloten met zijn ex-werkgever, waardoor hij een zeer rijk man is én op korte termijn in de sport terug kan keren.

Het Engelse Daily Mail weet te melden dat Horner akkoord is gegaan met een deal rondom het afkopen van zijn nog tot 2030 lopende contract bij Red Bull Racing. Daar werd hij afgelopen juli ontslagen na tegenvallende resultaten van het team op de baan. Ook zijn persoonlijke rol werd niet ontkend in de geruchten rondom het ontslag. Hij werd de afgelopen jaren tot tweemaal toe vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar het stigma bleef aan hem kleven. Daarnaast dreigde wellicht het vertrek van topcoureur Verstappen, waardoor het team eieren voor haar geld koos en Horner ontsloeg.

91 miljoen euro

De 51-jarige Brit zou in totaal 110 miljoen pond (ruim 126 miljoen euro) krijgen als hij zijn contract nog vijf jaar had uitgezeten. Dat wilde Red Bull Racing natuurlijk niet betalen na zijn ontslag, dus moesten de twee partijen tot een schikking komen. Dat is Horner en zijn team goed gelukt, want volgens de Britse tabloid krijgt hij maar liefst 80 miljoen pond (ruim 91 miljoen euro) mee als ontslagvergoeding. De afkoopsom is ook nog eens onderdeel van een deal waar hij zelf veel baat bij had

Terugkeer in de Formule 1

Horner had namelijk de volle buit gekregen als hij voet bij stuk had gehouden, maar had dan pas na 2030 terug mogen keren in de Formule 1. Door deze deal te sluiten en dus een aanzienlijk deel van zijn contract te innen, zou hij theoretisch al in 2026 weer terug kunnen keren in de racewereld. De geruchten gaan dat hij zou willen investeren in een team en dus zou een terugkeer in 'zijn' sport sneller kunnen zijn dan verwacht.

Grootse carrière

Horner was liefst twintig jaar de baas van Red Bull Racing en werd daarmee de langstzittende teambaas van de grid. Onder zijn leiding wonnen Sebastian Vettel en Max Verstappen allebei vier wereldtitels (acht totaal) en werd het team ook zes keer wereldkampioen bij de constructeurs. De laatste twee jaar toonde het bolwerk Red Bull echter scheurtjes van binnen en van buiten. Laurent Mekies nam zijn functie over na het ontslag in juli en prompt wint Verstappen weer races. In Italië (Monza) en Azerbeidzjan (Baku) was hij achtereenvolgens de beste.