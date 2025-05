Nederlandse topcoureur duikt op in nieuwe video van populaire YouTubers

Richard Verschoor speelt een belangrijke rol in een video van de Bankzitters, een van de populairste YouTube-kanalen van Nederland. De huidige nummer drie van de Formule 2 moest zijn racetalent op de kartbaan laten zien.

De 24-jarige Verschoor gaat al een tijdje mee in de top van de autosport. Hij rijdt sinds 2021 in de Formule 2 en dat doet hij niet onverdienstelijk. Verschoor is onderdeel van het Nederlandse team MP Motorsport en won vijf races in de raceklasse onder de Formule 1.

Matthyas het Lam, Robbie van de Graaf, Raoul de Graaf, Koen van Heest en Milo ter Reegen deden voor een video mee aan de 24 uur van Genk. Een zogenaamde Endurance Race, waar met een team 24 uur lang op een kartbaan geracet wordt. Hoewel de Bankzitters zelf ook raceten, riepen ze ook de hulp in van professionals, waaronder Verschuur.

Klagende Max Verstappen tweede bij laatste vrije training, Lewis Hamilton crasht Max Verstappen eindigde als tweede bij de derde vrije training in Monaco. Charles Leclerc klokte voor de derde keer de snelste tijd. De Nederlandse coureur was maar is alles behalve blij met zijn banden en klaagde flink via de boardradio. Lewis Hamilton crashte. De rechterkant van zijn Ferrari raakte flink beschadigd.

Richard Verschoor

Verschoor moest de kwalificatie rijden. "Ik wil jullie zover mogelijk vooraan brengen. De kans is natuurlijk aanwezig dat we daarna iets naar achtergaan", vertelt hij met een glimlach. De coureur moet omgaan met lastige omstandigheden: rijden in een huurkart en in regenachtige omstandigheden. Hoewel ook Verschoor genoeg glippertjes op de baan maakte, haalde hij in zijn openingsronde liefst 28 mensen in.

Tekst gaat verder onder de video.

Talenten

Naast Verschoor werden ook andere racetalenten uitgenodigd. De 25-jarige Jarno Opmeer moest het zitje overnemen, hij is 3-voudig wereldkampioen Formula One Sim Racing. De 19-jarige Laurens van Hoepen maakte het team van de Bankzitters compleet. Van Hoepen is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 3 en pakte dit weekend in Monaco zelfs een podiumplaats.

De hulp van de échte races hielp maar weinig: doordat de YouTubers zelf veel tijd verloren in de kart, werd hun team een na laatste.

Max Verstappen open over leven na Formule 1-carrière: 'Dan is het tijd om iets terug te geven aan mijn geliefden' Max Verstappen denkt al na over het einde van zijn carrière in de Formule 1. Hij beseft dat hij al over de helft is en zou meer tijd willen doorbrengen met zijn familie. "Het is mijn hele leven al zo druk geweest."

Monaco

De Grand Prix van Monaco is namelijk niet alleen voor de Formule 1. Aangezien de hele stad op stelten staat door het stratencircuit, worden er direct allerlei raceklasses gereden dit weekend. Verschoor rijdt er bijvoorbeeld ook in de Formule 2.