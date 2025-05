GP Monaco F1 | Max Verstappen maakt zich op voor race met veel kritiek: dit zijn de tijden

Max Verstappen maakt zich op voor een 'thuisrace'. De Nederlandse Formule 1-coureur woont in Monaco en daar staat de volgende grand prix op het programma. Lees hier hoe laat je moet inschakelen voor de historische race, die de laatste jaren te maken krijgt met de nodige kritiek.

Verstappen won al twee keer op de straten van Monte Carlo, maar moest afgelopen jaar de zege laten aan Charles Leclerc. Voor de Ferrari-coureur is het écht een thuisrace: Leclerc is een geboren Monegask. Daarmee is hij ook meteen een van de bekendste mensen uit het prinsendom, dat 40.000 inwoners telt (waarvan 5000 mensen écht de Monegaskische nationaliteit hebben).

Kansen Verstappen op Monaco

Verstappen was in 2021 en 2023 de snelste in de straten van Monaco, het jaar daartussen was oud-teamgenoot Sergio Pérez de beste. Dit jaar leek het heel lastig te worden voor Red Bull, maar na de Grand Prix van Emilia-Romagna is er weer hoop bij de renstal. Verstappen won namelijk op Imola en was zeker niet langzamer dan de McLarens.

Er is een kleine aanpassing voor de komende GP van Monaco: alle coureurs moeten verplicht twee pitstops maken, in de hoop dat er meer posities worden gewisseld tijdens de race. Wie weet kan een slimme strategie van Red Bull ervoor zorgen dat Verstappen weer dichter bij Oscar Piastri komt in de WK-stand.

Tijden GP Monaco F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur - 14.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur - 18.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur - 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur - 17.00 uur



Zondag

Race: 15.00 uur - 17.00 uur

Kritiek op GP van Monaco

Er is al jaren de nodige kritiek op de race in Monaco. Dat komt omdat het door veel fans wordt gezien als een 'optocht' door de straten van het prinsendom, waar inhalen met die grote F1-bolides nagenoeg onmogelijk is. Afgelopen jaar werd er nog relatief vaak ingehaald: vier keer. Logan Sargeant werd destijds driemaal gepasseerd.

In 2022 (13) en 2023 (22) waren er juist veel inhaalacties, maar dat kwam door de regenval. In de jaren ervoor hadden de toeschouwers een stuk minder om voor te juichen. In 2021 werd er helemaal niet ingehaald, in 2019 tweemaal, in 2018 viermaal en in 2017 ook maar drie keer.