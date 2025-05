Klagende Max Verstappen tweede bij laatste vrije training, Lewis Hamilton crasht

Max Verstappen eindigde als tweede bij de derde vrije training in Monaco. Charles Leclerc klokte voor de derde keer de snelste tijd. De Nederlandse coureur was maar is alles behalve blij met zijn banden en klaagde flink via de boardradio. Lewis Hamilton crashte. De rechterkant van zijn Ferrari raakte flink beschadigd.

De Nederlandse coureur heeft zich in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco met de tweede tijd weer van zijn betere kant laten zien. De thuisrijdende Charles Leclerc was net als in de eerste twee trainingen de snelste in zijn Ferrari, nu met een rondje van 1.10,953. Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest daar 0,280 seconde op toegeven.

Max Verstappen open over leven na Formule 1-carrière: 'Dan is het tijd om iets terug te geven aan mijn geliefden' Max Verstappen denkt al na over het einde van zijn carrière in de Formule 1. Hij beseft dat hij al over de helft is en zou meer tijd willen doorbrengen met zijn familie. "Het is mijn hele leven al zo druk geweest."

'Een beetje in doorgeslagen'

Verstappen kwam vrijdag in de tweede training niet verder dan de tiende tijd, nadat hij in de eerste ook alleen Leclerc had moeten voorlaten. Voor de tweede training paste Red Bull veel veranderingen toe aan zijn auto. "Ik denk dat we daar een beetje in doorgeslagen zijn. Hopelijk kunnen we zaterdag beter meedoen", zei Verstappen toen.

De derde training werd enkele minuten voor het einde stilgelegd na een crash van Lewis Hamilton, waarbij hij het rechtervoorwiel van zijn Ferrari verloor. Lando Norris reed de derde tijd in zijn McLaren, diens ploeggenoot en tevens kampioenschapsleider Oscar Piastri zette de vierde tijd neer.

Jos Verstappen over opvoeding van 'kritische' zoon Max: 'Hij heeft van jongs af aan geleerd wat goed is en wat slecht' Jos Verstappen heeft een boekje op gedaan over de opvoeding en zijn huidige band met zoon Max. Er wordt veel gespeculeerd over hun relatie, maar de oud-coureur is duidelijk. "Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, om dingen los te laten.”

Onvrede over C6-banden

Verstappen was absoluut niet blij met de nieuwe C6-compound en klaagde veel te glijden door bocht 8 en de laatste bocht. "Het is onmogelijk om met deze banden te rijden," klaagde hij over de boardradio. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda klaagde via de boardradio over plotselinge, onverklaarbare instabiliteit in de Red Bull.

Formule 1-team duidelijk over mogelijke komst 'fenomenale' Max Verstappen: 'Een simpele afweging' Adrian Newey, technisch directeur en mede-eigenaar van Formule 1-team Aston Martin, heeft zich duidelijk uitgesproken over het aantrekken van Red Bull-coureur Max Verstappen. Volgens hem is de visie van de Nederlander helder.

GP van Monaco

De Grand Prix van Monaco is vaste prik op de kalender van de Formule 1, alleen door de steeds groter wordende auto's is het lastig inhalen in het prinsendom. Daarom is de kwalificatie op zaterdag vaak van enorm belang. Vorig jaar was de top-10 in de race een exacte kopie van de kwali.