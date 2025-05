Max Verstappen open over leven na Formule 1-carrière: 'Dan is het tijd om iets terug te geven aan mijn geliefden'

Max Verstappen denkt al na over het einde van zijn carrière in de Formule 1. Hij beseft dat hij al over de helft is en zou meer tijd willen doorbrengen met zijn familie. "Het is mijn hele leven al zo druk geweest."

De 27-jarige Nederlander rijdt inmiddels al elf jaar in de F1. "Ik zit al over de helft van mijn carrière. Ik besef het hoor: niets is eeuwig", zegt hij in gesprek met HLN. "Daarom ben ik ben niet van plan hier tot mijn veertigste rond te rijden."

Tijd met familie

Hoewel hij nog steeds veel plezier beleeft aan het racen en zelfs in zijn vrije weekenden opduikt op als Franz Hermann op het circuit, wil hij ook meer aandacht kunnen besteden aan zijn geliefden. Verstappen werd onlangs ook vader van een dochter: Lily. Het is zijn eerste kind. Hij was wel al 'bonusvader' van Penelope. Die kreeg zijn vriendin Kelly Piquet uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat.

"Het is mijn hele leven al zo druk geweest, met de F1 maar ook daarvoor, dat ik haast geen tijd had voor mijn familie", vervolgt de Red Bull-coureur. Dit jaar is de kalender weer bomvol met 24 Grands Prix. “Dan ben je bijna nooit thuis. En als ik thuiskom, dan is het om op adem te komen. Maar ook dat houdt op een bepaald moment op, en dan zal het tijd zijn om iets terug te geven aan mijn naasten.”

'Heeft niets met geld te maken'

Dat bedoelt hij niet in materiële zin. "Het heeft niets met geld te maken. Als ik iets wil teruggeven, dan is het meer tijd doorbrengen met wie mij dierbaar is. Eens een weekend optrekken met mijn moeder, spelen met de kinderen van mijn zus, en mijn halfbroertjes. Eens ‘gewoon’ samen zijn. Zo’n ‘qualitytime’ valt niet in geld uit te drukken.”

Verstappen heeft al vaker laten merken dat hij nadenkt over het einde van zijn carrière. Hij lijkt dus niet het voorbeeld te gaan volgen van Fernando Alonso, die op 44-jarige leeftijd nog steeds deelneemt aan het wereldkampioenschap. "Ik denk dat ik daar iets anders in sta. Er is zo veel in het leven dat je kan doen."

"Op dit moment vind ik het hier nog altijd leuk. Zolang ik ’s ochtends in de spiegel kijk en zeg “we gaan ervoor, vol gas”, blijf ik racen", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Maar er komt een moment dat ik er helemaal klaar mee ben. Ik vind nu trouwens al dat er wat veel races in een seizoen zijn.”