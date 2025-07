De Nederlandse IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout werd afgelopen weekeinde met grof geweld van de baan gebonjourd in de Grand Prix of Monterey. Kyle Kirkwood reed hem van achteren aan en dus kon VeeKay een goede notering vergeten. Hij uitte zijn onbegrip via sociale media en daar was de boosdoener niet erg blij mee.

VeeKay, sinds dit seizoen rijdend voor Dale Coyne Racing, kwalificeerde zich als zeventiende voor de race. Toch manoeuvreerde de Nederlander zich knap naar P12 in de openingsfase op Laguna Seca, waarna hij vroeg zijn zachte rubber inwisselde voor het hardste. Maar in lap 25 ging het mis. In de derde bocht van het circuit schatte Kirkwood een remactie van Van Kalmthout verkeerd in en dus knalde hij vol op de achterkant van de Nederlander.

Dat gebeurde tijdens de pitstopfase, waardoor het lang duurde voordat de race stil werd gelegd. VeeKay stond naar eigen zeggen drie rondes in de grindbak, maar kon zijn weg uiteindelijk wel vervolgen. Met een belabberd resultaat: een 23e plaats op - daar is-ie weer - drie ronden achterstand. Kirkwood kwam er vanaf met een stop-and-go-penalty en werd zestiende. Winst was voor kampioenschapsleider Álex Palou.

VeeKay vecht ruzie uit op sociale media

'Een goede dag verpest door de fout van iemand anders. We lieten tot dat moment echt een goed tempo zien', schreef VeeKay op X bij de beelden van de crash. Dat zat de Amerikaan niet helemaal lekker. 'Het is jammer dat iemand zo'n fout op sociale media zet', reageerde hij. 'Ja, ik heb iemand verkeerd ingeschat toen hij 21 meter eerder remde dan de vorige ronde. Sorry. Ik neem de volledige schuld op me, hoewel dat onmogelijk te beoordelen is.'

It’s a shame someone would put someone’s mistake on socials like this. Yes, I misjudged someone hitting the brakes 70ft earlier than the previous lap. Sorry. I take full blame, although that’s impossible to judge. https://t.co/LtaUq3ImSg — Kyle M. Kirkwood (@KKirkwoodRacing) July 28, 2025

De coureur van Andretti liet zich eerder op X al uit over het incident. 'Zware dag vandaag. Heel erg jammer voor Rinus dat ik onze beide dagen heb verpest', zei hij al. 'Ik had gewoon niet goed geanticipeerd op zijn remmen of instuurpunt', analyseerde hij zijn fout.

Stabiel seizoen

VeeKay is bezig aan een goed seizoen, hoewel hij uitviel in de fameuze Indy 500. Vorige week eindigde de Nederlander nog als tweede in de GP van Toronto, zijn eerste podiumplek in drie jaar tijd.

Van Kalmthout, die in Amerika racet onder de naam VeeKay, reed vijf seizoenen voor Carpenter, waarin hij één overwinning boekte en zich drie keer op de eerste startrij kwalificeerde voor de beroemde Indy 500. Zijn carrière in de IndyCar leek voorbij nadat hij zijn stoeltje tamelijk onverwacht kwijtraakte, maar hij wist op het laatste moment het laatste beschikbare zitje bij Dale Coyne Racing te bemachtigen.