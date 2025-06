Autosport is niet zomaar een stuurtje besturen en de wagen het werk laten doen. De populaire coureur Sophia Flörsch laat zien dat je ook fysiek topfit moet zijn. Ze laat haar volgers smelten en stelt een opvallende vraag.

De Duitse coureur met dik 800 duizend volgers op Instagram was vorig weekend nog aanwezig op de 24 uur van Le Mans. De 24-jarige Flörsch reed enkele rondjes op het circuit als reservecoureur.

Formule 1-coureur en middelbare scholier krijgt complimenten van docent: 'We zijn trots' Formule 1-coureur Kimi Antonelli is bezig aan een sterk debuutseizoen bij Mercedes. De 18-jarige Italiaan is daarnaast ook nog altijd middelbare scholier. Tussen de Grand Prix-races door doet hij belangrijke examens.

Bijzondere vraag

Tussen 2020 en 2022 nam ze zelf deel aan de 24 uur van Le Mans. Daar lijkt ze volgend jaar ook weer te willen staan, is de te zien aan een opvallende vraag die ze stelt. Een post op Instagram waarin ze in zomerse kleding haar topfitte fysiek laat zien, krijgt tienduizenden hartjes.

'Als 10 kilogram een 6/10 is op Le Mans, hoeveel moet ik toenemen voor Le Mans 2026?', vraagt ze aan haar volgers. Ze lijkt daarmee te doelen op het feit dat ze extra gewicht wil krijgen, wellicht in de vorm van spiermassa.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Vrouwen in autosport

De populaire coureur geeft een belangrijke stem over vrouwen in de autosport. Ze uitte in 2019 hevige kritiek op de W Series, een speciale raceklasse voor vrouwen. Volgens haar was de klasse "een stap terug op het sportieve niveau" en "niet de manier om vrouwen te helpen in de motorsport".

Flörsch is niet zomaar een racer met veel volgers op sociale media. Ze heeft ervaring in de Formule 4 en de Formule 3 en tekende een contract bij het Amerikaanse team HMD Motorsports, dat uitkomt in een IndyCar-klasse. In de Formule 3 reed ze voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing.

Onherkenbare Daniel Ricciardo herenigd met twee concurrenten van Max Verstappen Daniel Ricciardo is al een tijdje niet meer actief in de Formule 1, maar de vriendschappen vanuit de sport zijn er nog wel. Op Instagram plaatste George Russell een foto met zijn voormalig concurrent. Dit keer als teamgenoten.

Daarnaast is ze onderdeel van het opleidingsinstituut van Formule 1-team Alpine. "Ik denk dat we moeten afwachten wat de toekomst brengt. Maar, weet je, onderdeel zijn van een juniorprogramma of een academie van een F1-team helpt op veel verschillende manieren, en het heeft me ook beter laten voelen", vertelde ze daarover aan Dive Bomb.