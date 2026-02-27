Rocco Coronel, de vijftienjarige zoon van racelegende Tom Coronel, hoopt nog altijd de Formule 1 te halen. Het avontuur er naartoe begint dit seizoen in één van de vele opstapklasses. Coronel junior hoopt zijn droom meer gestalte te geven in de Spaanse Formule 4 en heeft afspraken gemaakt met zijn vader.

De 53-jarige Tom Coronel gaf donderdag een update over hoe het met zijn talentvolle zoon gaat. Het Spaanse kampioenschap in de Formule 4 moet dus dit seizoen zijn grote doel zijn. "Ik verwacht dat hij eigenlijk ieder weekend wel bekers mee naar huis neemt. Dat is de deal die ik met hem heb gemaakt. Dus ja, je moet hem toch ergens weten te triggeren en dat is op deze manier", zegt vader over zoon tijdens een perspresentatie van Viaplay voor het nieuwe raceseizoen.

'Er gebeurt nogal veel in het koppie'

"Het is hartstikke gaaf om te zien dat mijn zoon best wel goed bezig is. We hebben natuurlijk de kans gekregen van Red Bull (waar Rocco Junior Driver is, red.). Waar het naartoe gaat, dat weet niemand. Dat ligt echt aan hem. En ik hoef je ook niet uit te leggen welke leeftijd dit is. Er gebeurt nogal veel in het koppie, maar tot nu toe kan ik het redelijk sturen."

'We kunnen ver komen'

Op de vraag of Tom Coronel een racevader zoals Jos Verstappen dat is bij zoon Max, is hij resoluut. "Nee nee, totaal niet. Jos en ik hebben het heel anders. Het is een ander tijdperk en een heel ander systeem. Ikzelf heb een beetje in het plan zitten dat we één jaartje ergens blijven hangen om wat meer ervaring op te doen, omdat hij nog zo jong is. Dus vorig jaar ging al beter dan ik dacht. Dit seizoen is al beter gegaan. Af en toe zie ik dingen bij hem dat ik denk van ja, heel, heel vet. We kunnen ver komen."

'Zo gauw mogelijk uit die auto'

Coronel senior, die met zijn eveneens bekende tweelingbroer Tim Coronel bijvoorbeeld ook de Dakar Rally rijdt, hoopt in ieder geval dat zoon Rocco snel weer weg is uit de Formule 4. "Ik hoop dat hij alleen dit jaar rijdt en zo gauw mogelijk uit die auto is, want dat is helemaal niks. Zo'n ding vind ik... Je mag helemaal niks, je mag niks afstellen. Ga iets anders rijden waar je meer mag testen en meer mag afstellen."