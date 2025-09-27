Mick Schumacher gaat zijn vader achterna. De zoon van Michael Schumacher zal binnenkort testen op een voor de familie bijzondere locatie. Dat doet de Duitser in een andere bolide dan gewend.

De voormalige Formule 1-coureur maakt op 13 oktober zijn allereerste test in de Amerikaanse IndyCar-series. Hij stapt dan in de bolide van het team van Rahal Letterman Lanigan Racing.

Bekend circuit voor familie Schumacher

De test vindt plaats in Indianapolis, maar niet op het beroemde oval-circuit. Schumacher rijdt op de niet-ovale configuratie. Voor de Duitser is dit een unieke kans om te racen op een baan waar zijn legendarische vader tussen 2000 en 2006 maar liefst vijf keer de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1 won.

Dankbare Mick Schumacher

"Ik kan niet wachten op mijn eerste IndyCar-test," aldus een enthousiaste Schumacher. "Ik ben Rahal Letterman Lanigan Racing dankbaar voor deze kans. Het is ook mijn eerste keer in Indianapolis, een circuit met een rijke historie waar mijn vader in het verleden heeft geracet. Ik ben benieuwd hoe speciaal het daar is."

Hij vervolgt: "Het is interessant om de eigenschappen van deze auto te ontdekken. Hij is anders dan de auto's die ik gewend ben, maar heeft ook overeenkomsten. Ik ben altijd geïnteresseerd in het opdoen van ervaring in verschillende autosportdisciplines. Ik ben benieuwd hoe zwaar een IndyCar is om te besturen, want ik hoor dat het fysiek behoorlijk veeleisend is. Het is geen geheim dat ik een grote fan ben van eenzitter-races, dus mijn eerste IndyCar-test wordt een ervaring die ik zal koesteren. Ik kijk ernaar uit om in een auto te rijden waarvan ik de banden kan zien!"

Jaren na F1

De Duitser reed twee jaar in de Formule 1 voor het Haas-team in 2021 en 2022, waarna hij zijn plek verloor. Daarna was hij twee seizoenen reservecoureur bij Mercedes en begon hij tegelijkertijd zijn carrière in het World Endurance Championship (WEC) met het Alpine-team.