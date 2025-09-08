Max Verstappen heeft bij de Grand Prix van Italië weer een prestigieus record op zijn naam gezet. Nog nooit legde een coureur met zo'n hoge gemiddelde snelheid een race af in de Formule 1.

Dat het een snelle race zou worden, werd op de zaterdag al duidelijk. De coureurs deden de bijnaam van Monza, The Temple of Speed, eer aan. Na een bloedstollende kwalificatie greep Verstappen pole position. Dat deed viermalig wereldkampioen in een all-time ronderecord (1:18,792) op het Italiaanse circuit. Hiermee verbrak de Nederlander het record van Lewis Hamilton met een tiende, die met zijn razendsnelle Mercedes in 2020 het oude record op zijn naam had staan. Door de hoge topsnelheid op Monza was Verstappens pole-ronde, qua gemiddelde snelheid, de snelste Formule 1-ronde ooit.

Waar dit seizoen de auto's van McLaren de klok slaan tijdens de races, was het op Monza Verstappen die weer ouderwets dominant was. Norris nam kort na de start even de leiding over, maar Verstappen haalde de Brit in de vierde ronde alweer in om vervolgens met grote overmacht de zege te pakken.

Verstappens overwinning in cijfers

De raceafstand die werd gereden op het circuit van Monza was 306,720 kilometer. Verstappen deed zondag 1 uur, 13 minuten, 24 seconden en 325 duizendste over deze afstand. Hiermee verbrak de Nederlander het all-time record van snelste Formule 1-race ooit. Hij neemt het record over van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die er in 2003 een kleine minuut langer over deed tijdens dezelfde Grand Prix van Italië.

De gemiddelde snelheid waar Verstappen de race mee afwerkte was een duizelingwekkende 250,706 kilometer per uur. Hiermee was hij ruim drie kilometer per uur sneller dan Schumacher in 2003. Het enige moment van rust wat Verstappen had tijdens zijn race, was zijn pitstop in ronde 37. De pitcrew van RedBull gaf de Nederlander 2.21 seconde rust.

Ondanks zijn dominante record was Verstappen niet de állersnelste van het weekend. Tijdens de kwalificatie behaalde de wereldkampioen een topsnelheid van 348,6 kilometer per uur. Hiermee was hij de coureur met de negende topsnelheid op Monza. Nico Hülkenberg was het snelst. De Duitste coureur behaalde een snelheid van 355,9 kilometer per uur. Helaas voor hem kon de Sauber-rijder zijn topsnelheid niet laten zien in de race.