Mich Schumacher gaat zijn talenten laten zien aan de andere kant van de oceaan De 26-jarige zoon van F1-legende Michael Schumacher gaat concurreren met een Nederlander.

Vanaf 2026 is Schumacher junior namelijk te bewonderen in de IndyCar Series. De zoon van heeft getekend bij Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), zo heeft het Amerikaanse team maandag bekendgemaakt.

Van F1 naar IndyCar Series

Schumacher reed twee seizoenen (2021 en 2022) in de Formule 1 voor Haas. In de twee jaar die volgde was de Duitser reservecoureur bij Mercedes. Schumacher was de voorbije twee jaar actief voor Alpine in het WK endurance. De 26-jarige coureur maakte vorige week bekend dat hij vertrekt bij het team.

Welcome to INDYCAR!



Mick Schumacher is joining Rahal Letterman Lanigan Racing to pilot the No. 47 for the 2026 season. pic.twitter.com/zxEXivsF36 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) November 24, 2025

"Met een achtergrond in zowel de Formule 1 als het langeafstandsracen heb ik de ervaring en kennis waarmee ik mijn bijdrage kan leveren aan deze samenwerking", zei Schumacher via het team. "RLL heeft me extreem goed voorbereid tijdens de testen en ik ben ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken."

Rinus 'VeeKay'

De Nederlandse autocoureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout komt in 2026 in de IndyCar Series uit voor het team Juncos Hollinger Racing. Daar is hij vanaf komend jaar de kopman. Van Kalmthout reed in 2025 voor Dale Coyne Racing.

'VeeKay' is vanaf 2020 actief in de raceklasse en kwam de eerste vier jaar uit voor Ed Carpenter Racing. Zijn beste prestatie zijn twee tweede plaatsen (in 2021 en 2025). In zijn debuutjaar werd hij uitgeroepen tot beste nieuwkomer.

Op de fameuze Indianapolis 500 is zijn beste eindresultaat een achtste plek in 2021. Van Kalmthout startte in 2023 weliswaar van een tweede startplek, maar finishte uiteindelijk als tiende. De Indy 500 wordt gezien als de grootste race binnen de IndyCar Series.

Reageer en praat mee!