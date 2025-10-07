LeBron James had alle ogen op zich gericht na een mysterieuze teaser-video over een aanstaande, zeer belangrijke beslissing. De NBA-koning ging de 'beslissing der beslissingen' onthullen. Nu is het hoge woord eruit.

De basketballegende is inmiddels 40 jaar oud, maar wordt nog steeds gezien als een van de besten ter wereld. Hij zette de sportwereld op stelten met de aankondiging van groot nieuws, die hij op sociale media omschreef als de "beslissing der beslissingen".

Einde aan speculaties

Deze opmerkelijke zet had de Verenigde Staten in de ban en leidde tot vele speculaties. Veel fans vermoedden dat King James zijn pensioen zou aankondigen. Maar niets bleek minder waar. Het bleek uiteindelijk om een commerciële samenwerking te gaan met cognacmerk Hennesy. Die werd met veel bombarie aangekondigd.

Het is niet de eerste keer dat het basketbalicoon uitpakt met een spraakmakende beslissing. In 2010 zorgde de twintigvoudig NBA All-Star voor een shock in de basketbalwereld door in de ESPN-special The Decision zijn spraakmakende overstap van de Cleveland Cavaliers naar Miami Heat aan te kondigen. Dat kwam er deze keer dus niet van.

Toekomst LA Lakers

Fans wachten nog altijd zijn beslissing af over zijn toekomst in de NBA. Alles is volgens ESPN afhankelijk van de volgende stappen van zijn club LA Lakers. Los Angeles Lakers heeft onlangs het contract van sterspeler Luka Doncic met drie jaar verlengd. Een zet die de intentie van de Lake Show onderstreept om de Sloveense sterspeler de komende jaren het gezicht van de franchise te maken.

Nu is de toekomst van LeBron James bij de Lakers het volgende hoofdpijndossier. De viervoudig NBA-kampioen lichtte zijn speleroptie in zijn contract en volgt de ontwikkelingen bij de club nauwlettend om uiteindelijk te beslissen of hij bij de Lakers blijft. Inmiddels zijn de oefenwedstrijden in de NBA begonnen voor het nieuwe seizoen, dat op 21 oktober officieel start. LBJ neemt het dan met de Lakers op tegen het Golden State Warriors van Stephen Curry en de Nederlander Quinten Post.