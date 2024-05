Dallas Mavericks plaatst zich dankzij fenomenale Luka Doncic en Kyrie Irving voor NBA Finals

Dallas Mavericks staat voor de eerste keer sinds 2011 in de NBA Finals. Afgelopen nacht won het in het hol van de leeuw voor de vierde keer van Minnesota Timberwolves. Dankzij het fantastisch spelende duo Luka Doncic/Kyrie Irving zegevierden de 'Mavs' met 124-103.

Doncic en Irving eindigden de wedstrijd allebei met 36 punten. Het moest zo zijn. De sterspelers namen Dallas Mavericks zoals gebruikelijk dit seizoen bij de hand. Doncic en Irving gaven ook allebei vijf assists, maar de Sloveen pakte net wat meer rebounds: tien om vier. Bij tegenstander Minnesota Timberwolves scoorden Anthony Edwards en Karl-Anthony Towns allebei 28 punten, maar zij kregen te weinig hulp van hun teamgenoten.

NBA Finals

Door de overwinning pakte Dallas Mavericks de best-of-sevenserie met 4-1. In de finale wacht nu Boston Celtics, dat er met kop en schouders bovenuit stak in de Eastern Conference. Doncic werd uitgeroepen als MVP (Most Valuable Player) van de Western Conference Finals. "Het is niet alleen ik, het is het hele team", zei hij onder boegeroep van de Minnesota-fans. "Dit betekent veel, ik kan het niet geloven: we gaan naar de NBA Finals.

Biertje weg

Na afloop van de wedstrijd dronk hij een biertje met zijn vader, alleen vice-president Michael Finley van de Mavericks griste die snel uit zijn handen. Doncic kan even uitrusten, want donderdagnacht (Nederlandse tijd) beginnen de NBA Finals pas.