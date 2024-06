Boston Celtics wint eerste NBA Finals sinds 2008, Dallas Mavericks maakte weinig kans

De Boston Celtics zijn maandagavond voor de achttiende keer in de geschiedenis kampioen geworden van de NBA. De Dallas Mavericks werden met 106-88 verslagen in de NBA Finals, wat de 4-1 betekende in een 'best of seven'-series.

De NBA Finals van 2024 begonnen in Amerika op 6 juni. In een 'best of seven'-serie streed de winnaar van de Eastern Conference (Boston Celtics) tegen de winnaar van de Western Conference (Dallas Mavericks) en zo werd beslist wie zich mocht kronen tot kersvers kampioen en opvolger van Denver Nuggets.

Uitslagen

Game 1: Boston Celtics tegen Dallas Mavericks : 107-89, 1-0 Celtics

tegen : 107-89, 1-0 Celtics Game 2: Boston Celtics tegen Dallas Mavericks 105-98, 2-0 Celtics

tegen 105-98, 2-0 Celtics Game 3: Dallas Mavericks tegen Boston Celtics 99-106, 3-0 Celtics

tegen 99-106, 3-0 Celtics Game 4: Dallas Mavericks tegen Boston Celtics 122-84, 3-1 voor Celtics

tegen 122-84, 3-1 voor Celtics Game 5: Boston Celtics tegen Dallas Mavericks, 106-88, 4-1 voor Celtics

Boston Celtics

Boston Celtics is het beste team van de NBA dit jaar. Ze eindigden het reguliere seizoen met een record van 64-18. Bij het ingaan van de Finals hebben de Celtics al sinds 9 mei niet meer verloren. Boston is gebouwd rondom sterspeler Jayson Tatum, die het reguliere seizoen eindigde met 26,9 punten, 8,1 rebounds en 4,9 assists. Tatum werd in 2017 in de eerste ronde gedraft door de Celtics met de derde keuze.

Jayson Tatum hoopt zijn eerst titel te bemachtigen met de Boston Celtics © Getty Images

Dat gebeurde ook met Jaylen Bown, maar dan een draft eerder in 2016. Brown is de rechterhand van Tatum in aanvallend opzicht: 23,0 punten, 5,5 rebounds en 3,6 assists. Vorig jaar strandde Boston Celtics in de finale van de Eastern Conference Finals, dus werd er wat aan het team gesleuteld. Topverdediger Marcus Smart werd ingeruild voor Jrue Holiday (van Milwaukee Bucks) en Kristaps Porzingis (van Washington Wizards) kwam erbij voor de lengte. Met succes, want Boston staat in de Finals.

Uitslagen play-offs

Western Conference

Western Conference (eerste ronde)

Oklahoma City Thunder (1)* tegen New Orleans Pelicans (8) : 4-0

tegen : 4-0 Los Angeles Clippers (4) tegen Dallas Mavericks (5)* : 2-4

tegen : 2-4 Minnesota Timberwolves (3)* tegen Phoenix Suns (6) : 4-0

tegen : 4-0 Denver Nuggets (2)* tegen Los Angeles Lakers (7): 4-1

* Door naar de volgende ronde

Eastern Conference (eerste ronde)

Boston Celtics (1)* tegen Miami Heat (8) : 4-1

tegen : 4-1 Cleveland Caveliers (4)* tegen Orlando Magic (5) : 4-3

tegen : 4-3 Milwaukee Bucks (3) tegen Indiana Pacers (6)* : 2-4

tegen : 2-4 New York Knicks (2)* tegen Philadelphia 76ers (7): 4-2

* Door naar de volgende ronde

Western Conference Semifinals

Oklahoma City Thunder (1) tegen Dallas Mavericks (5)* : 2-4

tegen : 2-4 Denver Nuggets (2) tegen Minnesota Timberwolves (3)*: 3-4

Eastern Conference Semifinals

Boston Celtics (1)* tegen Cleveland Caveliers (4) : 4-1

tegen : 4-1 New York Knicks (2) tegen Indiana Pacers (6)*: 3-4

* Door naar de Conference Finals

Eastern Conference Finals

Boston Celtics (1)* tegen Indiana Pacers (6): 4-0

Western Conference Finals

Dallas Mavericks (5)* tegen Minnesota Timberwolves (3): 4-1

* Door naar de NBA Finals.