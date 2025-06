Basketballegende LeBron James (40) speelt volgend seizoen gewoon weer voor Los Angeles Lakers, de club waarmee hij in 2020 zijn vierde NBA-titel veroverde.

Ondanks de vlotte integratie van Luka Doncic bij de Lakers en een ogenschijnlijk goed functionerende drietand met LeBron James en Austin Reaves, werden de Californiërs in de eerste ronde van de NBA play-offs uitgeschakeld door Minnesota Timberwolves (4-1).

Na de verrassend vroege uitschakeling liet James, die net zijn 22e seizoen had afgesloten, zich cryptisch uit over zijn toekomst. Hij hintte op een mogelijk pensioen, ondanks een doorlopend contract bij de Lakers. Hoewel de viervoudig NBA-kampioen zijn droom om samen met zijn zoon te spelen had verwezenlijkt, verwachtte niemand dat James ermee zou stoppen. Zeker niet na zijn veelbelovende start met Doncic.

Gigantisch salaris

Bijna twee maanden na de nederlaag tegen de Timberwolves bevestigde Rich Paul, de zaakwaarnemer van James, dat de sterspeler terugkeert voor zijn 23e seizoen in de NBA. De 40-jarige vedette gaat een gigantisch salaris van 52,6 miljoen dollar opstrijken. Paul deed een opvallende uitspraak tegenover ESPN, die wenkbrauwen deed fronsen bij de NBA-journalisten.

Opmerkelijke uitspraak

Wetende dat de Lakers hun team rond de 26-jarige Doncic gaan bouwen, lijkt James vastbesloten om voor een nieuwe titel te gaan. Via zijn zaakwaarnemer zet hij de club onder druk: "LeBron wil strijden om het kampioenschap. Hij weet dat de Lakers aan de toekomst bouwen. Hij begrijpt dat, maar hij wil een realistische kans maken op de titel. We waarderen de achtjarige samenwerking met Jeanie Buss (voormalig eigenaar, red.) en Rob Pelinka (algemeen directeur, red.) enorm en beschouwen de Lakers als een cruciaal onderdeel van zijn carrière."

'We begrijpen hoe moeilijk het is'

De aankondiging van James komt tien dagen nadat bekend werd dat de familie Buss, sinds 1979 eigenaar van de Lakers, de club verkoopt aan Mark Walter, CEO van TWG Global. "We begrijpen hoe moeilijk het is om nu te winnen, terwijl de club zich op de toekomst richt. We willen bekijken wat het beste is voor LeBron in deze fase van zijn leven en carrière. Hij wil alles uit zijn resterende seizoenen halen en de Lakers begrijpen dat, steunen hem en willen het beste voor hem", aldus Paul tegen ESPN.

Waarde: 10 miljard dollar

De waarde van de 17-voudig NBA-kampioen wordt geschat op 10 miljard dollar. James kwam in 2018 naar de Lakers, na vijftien seizoenen bij Cleveland Cavaliers (2003-2010, 2014-2018) en Miami Heat (2010-2014).