LeBron James verbaast NBA-ster: 'Hij was al klaar toen ik binnenkwam'

LeBron James is al twintig jaar hét schoolvoorbeeld van hoe je als topsporter met je lichaam omgaat. Zijn toewijding, discipline en voorbereiding zijn vrijwel ongeëvenaard. Toch wist hij onlangs opnieuw indruk te maken, dit keer op zijn nieuwe teamgenoot Doncic. De Sloveense ster keek zijn ogen uit toen hij zag hoe serieus LeBron zijn wedstrijdvoorbereiding neemt. In de podcast 'Mind the Game' vertelde Doncic er openhartig over.

De trade van Doncic naar de Lakers was begin dit seizoen hét gesprek van de dag in de NBA. Na jaren het gezicht te zijn geweest van de Dallas Mavericks, belandde de Sloveense ster via een spraakmakende ruil in Los Angeles en werd hij voor het eerst ploeggenoot van LeBron. Een nieuwe start, met de legendarische Amerikaan als leermeester.

'Hij was al klaar toen ik aankwam'

Doncic, die zijn eerste seizoen bij de Lakers achter de rug heeft, kreeg in de podcast de vraag wat hem het meest was opgevallen sinds zijn komst naar Los Angeles. "Zonder twijfel: LeBron", zei hij meteen. "Ik kwam naar de arena voor een wedstrijd, en hij had zijn training er al op zitten. Hij was gewoon klaar. Ik dacht echt: wat is dit?", weet de Sloveen nog maar al te goed.

Volgens Doncic is LeBron soms al tien uur voor de wedstrijd aanwezig. "Hij neemt niks voor lief. Dat is misschien nog wel het meest indrukwekkende aan hem: de manier waarop hij zich voorbereidt, dag in dag uit", looft Doncic zijn ploeggenoot.

Klik tussen sterren, maar geen succes

De bewondering is overigens wederzijds. LeBron liet zich in dezelfde podcast lovend uit over de spelintelligentie van Doncic en nam daarmee impliciet ook de kritiek op zijn beperkte snelheid op de korrel. "Hij speelt altijd op zijn eigen tempo, hij bepaalt wat er gebeurt. Niemand jaagt hem op, niemand zegt hem waar hij moet staan", aldus King James. "Sterker nog: hij kan mij zelfs sneller laten spelen."

Hoewel het klikte tussen de twee sterren, viel het seizoen van de Lakers als team flink tegen. Het sterrenensemble kwam niet verder dan een vroege exit in de play-offs. Voor een franchise met kampioensambities en met LeBron mogelijk in zijn laatste jaar, was dat simpelweg onder de maat.

Nieuwe versie van Doncic in de maak

Na het teleurstellende einde van het seizoen ging Doncic meteen aan de slag. Slechts vier dagen na de uitschakeling werd hij gespot in zijn geboortestad Ljubljana, waar hij sindsdien volop werkt aan zijn fysieke transformatie. Volgens Sloveense media traint hij onder begeleiding in de sportschool, volgt hij een aangepast dieet en laat hij voorlopig zelfs de bal links liggen. Alles draait om explosiviteit en conditie en de eerste resultaten zouden nu al 'duidelijk zichtbaar' zijn.

Op sociale media ging het los toen foto's opdoken van een opvallend slanke Doncic bij een basketbalwedstrijd van Real Madrid. Fans doopten hem al snel tot 'Skinny Luka'. In Los Angeles groeit de hoop dat deze lichtere, scherpere versie van Doncic straks samen met LeBron een serieuze gooi kan doen naar de titel. Zeker nu er een contractverlenging van 230 miljoen dollar in de lucht hangt, lijkt hij vastbesloten om fitter dan ooit terug te keren.