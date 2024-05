Interview NBA-ster wordt verstoord door pikante kreungeluiden: 'Ik hoop dat het niet live is'

Een wel heel bijzondere persconferentie na afloop van een NBA-wedstrijd. Luka Doncic, sterspeler van Dallas Mavericks, werd tijdens het beantwoorden van een vraag afgeleid door seksgeluiden in de buurt van de perszaal.

De Sloveen is zoals zo vaak bezig met het beantwoorden van een vraag als er ineens opvallende kreungeluiden klinken. Doncic valt stil, kijkt vervolgens verbaasd om zich heen en schiet uiteindelijk net als de hele perszaal in de lach. "Oke, we gaan door", brengt iemand in de zaal nog uit. Even later voegt Doncic er nog gevat aan toe: "Ik hoop dat het niet live is."

NBA-play-offs

Dat Doncic er om kon lachen, had er ongetwijfeld mee te maken dat hij die donderdag met Dallas Mavericks afrekende met tegenstander Oklahoma City Thunder in de NBA-play-offs. Inmiddels staat de stand na vier van de maximaal zeven wedstrijden gelijk: 2-2. In de eerste ronde rekende Dallers Mavericks af met Los Angeles Clippers.

Uitgejouwd

De Sloveen werd overigens tijdens het tweede onderonsje de hele wedstrijd uitgejouwd, maar kreeg iedereen stil. Eerder dit seizoen maakte hij al veel indruk door geschiedenis te schrijven. Hij was de eerste speler die al voor rust een zogeheten triple double te pakken had. Dat betekent dat je in drie van de vijf belangrijkste statistieken (punten, rebounds, assists, steals en blocks) minimaal tien punten haalt.