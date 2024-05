Luka Doncic loodst Dallas Mavericks in vijandige sfeer naar zege: 'Ik houd ervan'

Dallas Mavericks heeft de stand gelijk getrokken in de play-offserie tegen Oklahoma City Thunder. In het hol van de leeuw werd het 119-110 dankzij een excellerende Luka Doncic. De Sloveen werd de hele wedstrijd uitgejouwd, maar kreeg iedereen stil.

Dallas Mavericks kwam tot achttien driepunters, het hoogste aantal van de ploeg dit seizoen. Doncic maakte er vijf en kwam tot een totaal van 29 punten. Daarnaast pakte hij ook 10 rebounds en gaf hij 7 assists. P.J. Washington was met 29 punten ook van groot belang voor de Mavs.

Boe-geroep

Er hing een vijandige sfeer in Paycom Center in Oklahoma City. Met name Doncic werd aangepakt door het publiek. Toch bewees de Sloveen een koele kikker te zijn en sprak hij met zijn spel. "Ik denk dat dit een van de moeilijkste wedstrijden was die ik heb gespeeld", zei Doncic. "Ik was aan het vechten en probeerde mijn best te doen om het team te helpen winnen." Over het boe-geroep was hij duidelijk: "Ik vind het geweldig, ik houd ervan."

Cavaliers maken ook gelijk

Donovan Mitchell speelde een grote rol in de zege van Cleveland Cavaliers op Boston Celtics (118-94). Hij was net als Doncic goed voor 29 punten. Cleveland Cavaliers en Boston Celtics houden elkaar hierdoor weer in evenwicht in de halve finales van de Eastern Conference (1-1). Ook bij Dallas tegen OKC staat het 1-1.