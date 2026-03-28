LeBron James heeft al heel wat imposante records in handen in de NBA. Toch zullen die allemaal niet kunnen tippen aan het stukje geschiedenis dat het 41-jarige basketbalicoon afgelopen nacht schreef. Dat deed hij namelijk met Bronny, zijn 21-jarige zoon.

James bezit meer dan 50 records in de beste basketbalcompetitie op aarde. Zo scoorde hij de meeste punten (43.276), speelde hij de meeste wedstrijden (1614) en seizoenen (23) en is hij de enige speler met meer dan 40.000 punten, 11.500 rebounds en 11.500 assists in zijn carrière. Duizelingwekkende cijfers die hem de status als één van de besten aller tijden geven.

James nadert het einde van zijn lange carrière, maar nog altijd laat hij week in week uit zijn talenten zien. Inmiddels doet hij dat samen met zijn zoon Bronny, die zich in 2024 aansloot bij Los Angeles Lakers. Een jaar daarvoor overleefde hij een hartstilstand toen hij nog op de universiteit speelde. LeBron en Bronny schreven eerder al geschiedenis door het eerste vader-zoon duo te worden dat samen speelde in de NBA.

Fantastische mijlpaal met zoon

Toch komt dat niet heel vaak voor dat de NBA-legende en zijn zoon samen op het veld staan. Vooral omdat Bronny een speler is die in garbage time (als de wedstrijd al gespeeld is), binnen de lijnen komt. Afgelopen nacht speelden ze voor de twintigste keer dit seizoen samen tegen Brooklyn Nets. In Los Angeles gaf LeBron James een assist op zijn zoon, die een driepunter raak schoot.

BRONNY ➡️ LEBRON ➡️ BRONNY



THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY! — NBA (@NBA) March 28, 2026

Het werd de eerste vader-zoon assist in de geschiedenis van de NBA. Een hartverwarmend moment voor de familie James en al helemaal voor LeBron. Hij heeft werkelijk alles meegemaakt, maar als vader zijnde moet dit toch een van de mooiste dingen ooit zijn. "Vooral vanwege het pad, de weg ernaartoe", sprak James na afloop over zijn zoon. "Ik ben ontzettend trots op hem. En hij hoort hier thuis."

Volgens James liet zijn zoon de vooruitgang van de afgelopen anderhalf jaar zien, en waarom hij in de NBA hoort. Dat de coachingstaf hem vertrouwen heeft gegeven, dat hij significant speeltijd heeft gekregen en belangrijke acties heeft gemaakt, en dat ik daar met hem op het veld sta, ik had me geen beter gevoel kunnen wensen. Echt niet."

Show van Luka Doncic

Bronny scoorde in de 116-99 overwinning op de Nets maar drie punten. Zijn vader deed het ook zuinig aan met 14 punten, 6 rebounds en 8 assists. De grote man was (opnieuw) Luka Doncic. De Sloveen was goed voor liefst 41 punten. Hij kwam daarmee in een rijtjes clublegendes. Doncic was na Kobe Bryant, Jerry West en Elgin Baylor de derde spelers met 12 wedstrijden of meer waarin hij boven de 30 punten scoorde.