LeBron James is officieel terug als basketballer. De 40-jarige vedette van Los Angeles Lakers miste de eerste weken van het nieuwe seizoen in de NBA. Afgelopen nacht begon hij aan jaar 23 op het hoogste niveau. Daarmee heeft hij een nieuw record in handen.

James miste de eerste veertien wedstrijden van de Lakers door een blessure. Het was hem nog niet eerder overkomen dat hij het begin van een seizoen miste. Tegen Utah Jazz (140-126 winst) maakte LBJ zijn rentree. Hij was daarin goed voor 11 punten en 12 assists in bijna 30 minuten speeltijd.

Luka Doncic, waar de Lakers hun toekomst op willen bouwen, was met 37 punten de topschutter. Verder droegen Austin Reaves (26 punten) en Deandre Ayton (20 punten en 14 rebounds) bij aan de ruime zege. Los Angeles is met elf zeges en vier nederlagen goed aan het seizoen begonnen. Het bezet de vierde plaats in de Western Conference. NBA-kampioen Oklahoma City Thunder (14-1) is de onbetwiste koploper.

Nieuw record voor James

Omdat James minuten maakte tegen Utah Jazz heeft hij een nieuw record in handen. Hij heeft nu 23 seizoenen gespeeld, waarmee hij Vince Carter (22) definitief van zich af heeft geschud. James heeft ook de meeste punten gemaakt in de NBA: 42.195.

LeBron James becomes the FIRST PLAYER in NBA HISTORY to reach 23 seasons, surpassing Vince Carter 🙌



What an incredible journey. We may never see anything like this again. pic.twitter.com/3OTAor6KU5 — Basketball Forever (@bballforever_) November 19, 2025

Slecht nieuws voor fans

Een record dat James waarschijnlijk niet meer gaat afpakken, is het aantal gouden medailles op de Olympische Spelen. Afgelopen zomer pakte Kevin Durant zijn vierde, waar King James pas zijn derde won. In 2028 zijn de Zomerspelen in Los Angeles. James kreeg in zijn podcast Mind the Game met oud-speler Steve Nash dan wil deelnemen. "Je weet mijn antwoord al. Ik ga de wedstrijden kijken in Cabo (San Lucas, red.)", reageerde James.